Andreas Kumin © APA/BMEIA/MAHMOUD ASHRAF

Die Bundesregierung hat am Mittwoch die Bestellung des Grazer Europarechtsexperten Andreas Kumin zum Richter am Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg im Ministerrat beschlossen. Zur offiziellen Nominierung ist nun noch das Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates notwendig.