Deutschland Darum fährt Merkel nach Chemnitz

Merkels heutiger Besuch in Chemnitz ist eine Reaktion auf die teilweise gewalttätigen Demonstrationen, zu denen es Ende August gekommen war.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/POOL/MICHAEL SOHN

Fast drei Monate nach der Tötung eines jungen Deutschkubaners und den anschließenden rechten Demonstrationen besucht die deutsche Kanzlerin Angela Merkel heute Chemnitz. Merkel will mit Bürgern sprechen und sich einen Eindruck vom Engagement für ein respektvolles Zusammenleben in der sächsischen Stadt machen. Drei Monate nach der Messerattacke - die mutmaßlichen Täter stammen aus Syrien und aus dem Irak - will sich die deutsche Kanzlerin offenbar selbst ein Bild von der Lage machen.

Geplant sind unter anderem ein Besuch beim Basketballvereins Niners und ab 16 Uhr eine Diskussion mit Lesern der Tageszeitung "Freie Presse". Auch Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer wird Merkel treffen.

Hintergrund ist der gewaltsame Tod eines 35-jährigen Manns Ende August, der mutmaßlich von Flüchtlingen erstochen wurde. Die Tat löste eine Reihe fremdenfeindlicher Übergriffe und Demonstrationen auch rechter Gruppen aus, die teils in Gewalttätigkeiten mündeten. Kritiker werfen Merkel vor, sie komme zu spät nach Chemnitz.