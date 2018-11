Facebook

Nach der Flucht des früheren Premiers Nikola Gruevski nach Ungarn will das mazedonische Parlament einen erneuten Versuch starten, ihm das Abgeordnetenmandat zu entziehen. Wie Parlamentspräsident Talat Xhaferi ankündigte, soll diese Frage zuerst bei einem Koordinationstreffen der Abgeordnetengruppen besprochen werden.

Für den Entzug des Abgeordnetenmandats ist im Parlament eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Ein erster Versuch war in der Vorwoche gescheitert. Nur 58 von 120 Abgeordneten hatten dafür gestimmt, Gruevski das Mandat zu entziehen. Man sei nun mit einer neuen Situation konfrontiert: Nach der Landesflucht sei es unlogisch, Gruevski als "begründet abwesend" zu behandeln, erläuterte Xhaferi laut Medienberichten. Gruevski ließ am Dienstag auf Facebook wissen, dass er sich in Budapest befinde, wo er um politisches Asyl ansuchen wolle. Auch habe er kürzlich "Morddrohungen" erhalten, schrieb er. Wie der frühere Ministerpräsident, der 2017 seinen Pass abgeben hatte müssen, das Land verlassen konnte, blieb zunächst unklar.

Nach der Flucht des rechtskräftig zu zwei Jahren Haft verurteilten Gruevski müssen laut Medienberichten in Skopje nun gleich mehrere seiner in verschiedenen Prozessen mitangeklagten Parteifreunde mit sofortiger Haft rechnen. Auf Antrag der Sonderstaatsanwaltschaft wurde vom zuständigen Gericht in Skopje bereits eine 30-tägige Haft für den früheren Verkehrsminister Mile Janakievski und den einstigen Generalsekretär der nationalkonservativen VMRO-DPMNE Kiril Bozinovski angeordnet. Beide sind Mitangeklagte Gruevskis in einem Prozess, der in Skopje gegen den früheren Ministerpräsidenten läuft.

Verurteilt wegen Amtsmissbrauch

Der ehemalige Chef der nationalkonservativen VMRO-DPMNE war im Mai wegen Amtsmissbrauchs im Zusammenhang mit der Anschaffung eines teuren Dienstwagens verurteilt worden. Der Haftbefehl gegen Gruevski war Anfang der Woche verhängt worden, nachdem er seine Haftstrafe in einer Haftanstalt bei Skopje nicht angetreten hatte.

Gegen Gruevski, der zwischen 2006 und Anfang 2016 Regierungschef war, werden aktuell weitere Prozesse geführt. Mazedonische Medien hatten im Frühjahr errechnet, dass der nationalkonservative Politiker bis zu 20 Jahre hinter Gittern verbringen könnte, sollte er in allen diesen Prozessen verurteilt werden.

Das mazedonische Innenministerium untersucht, wie es zu der Flucht gekommen ist. Gruevski, dessen Reisepass bereits 2017 eingezogen worden war, dürfte die Grenze illegal übertreten haben, sagte Innenminister Oliver Spasovski dem TV-Sender "Kanal 5". Gruevski habe kein Flugzeug für seine Flucht genutzt. Er habe die Grenze wohl außerhalb der Grenzübergänge illegal passiert, so der Innenminister. Die grüne Grenze werde zwar von Grenzstreifen bewacht, könne aber nicht hermetisch abgeriegelt werden, erklärte der Minister.

Das Innenministerium geht auch davon aus, dass Gruevski Fluchthelfer hatte. Ob diese von einzelnen Personen aus der nationalkonservativen VMRO-DPMNE, deren Chef er jahrelang war, geleistet wurde, wird noch untersucht. Spasovski bestätigte auch, dass ihm seitens ungarischer Innenministeriumskollegen bestätigt worden sei, dass sich Gruevski in Ungarn aufhalte.