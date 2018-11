Die oberösterreichische FPÖ hat eine Unterschriftenaktion gestartet, um eine Deutschpflicht auf den Schulhöfen durchzusetzen. Der Wissenschaftsminister lehnt das Vorhaben auch aus rechtlichen Gründen ab. Was spricht dafür, was dagegen?

Pausensituation Symbolbild © Fotolia/(c) Christian Schwier - stock.adobe.com (Christian Schwier)

PRO - Manfred Haimbuchner, FPÖ-Chef in Oberösterreich: Die Schule ist kein privater Raum, deshalb kann der Staat im übergeordneten Interesse in die Privatsphäre der Schüler eingreifen und Deutsch im Schulalltag verordnen. Nur so gelingt die Integration der Zuwanderer.