EU-Kommissarin Gabriel„Die EU ist bei Google & Co kein zahmer Tiger“

Wie Mariya Gabriel, EU-Kommissarin für Digitalisierung, Datenriesen wie Facebook, Twitter und Youtube mit einem Kodex gegen Fake News, mit Schutz im Onlinehandel und mit europäischen Videos beikommen will.

Mariya Gabriel © Helge Bauer

Nicht einmal mit einem geringen Steuertarif können sich die EU-Finanzminister auf eine Digitalsteuer einigen. Sind Google, Facebook & Co überhaupt noch zu zähmen?

MARIYA GABRIEL: Fortschritte bei der Einführung einer Digitalsteuer auf EU-Ebene sind schwierig, da hier einstimmig entschieden werden muss. Jüngste Entscheidungen in der Wettbewerbspolitik - denken Sie an Apple oder Google - zeigen aber, dass die EU kein zahnloser Tiger ist. Darüber hinaus zielen unsere Vorschläge zur Schaffung eines digitalen Binnenmarkts darauf ab, Wettbewerbsgleichheit für alle Marktteilnehmer zu erreichen.

