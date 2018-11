Bei einer ORF-Debatte am "Runden Tisch" wurde von Experten über den Wahlausgang debattiert. Hier die wichtigsten Statements.

© APA/AFP/MARK RALSTON

Wie lässt sich der Ausgang der "Midterm Elections" in den USA bewerten? Was folgt daraus für die kommenden zwei Jahre bis zur Präsidentschaftswahl 2020? Darüber sprachen USA-Experten am Mittwochabend im ORF. Hier die wichtigsten Stellungnahmen.