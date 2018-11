Facebook

Donald Trump © AP

Bei den Kongresswahlen am Dienstag in den USA werden die Weichen für die zweite Amtshalbzeit von Präsident Donald Trump gestellt. Gewählt werden sämtliche 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses sowie 35 der 100 Senatoren. Erste Wahllokale öffnen am Dienstag an der Ostküste um 6.00 Uhr (Ortszeit, 12.00 Uhr MEZ).

Bisher beherrscht Trumps Republikanische Partei beide Kammern. Die Umfragen geben den oppositionellen Demokraten jedoch gute Chancen, zumindest das Repräsentantenhaus zu erobern. Die Zwischenwahlen, die sogenannten Midterms, gelten als Referendum über Trump, der die US-Bevölkerung polarisiert wie selten ein Präsident vor ihm.

Mit der Mehrheit im Repräsentantenhaus hätten die Demokraten die Macht, alle republikanischen Gesetzesvorhaben zu blockieren und die Regierung mit parlamentarischen Untersuchungen unter Druck zu setzen. Erste Hochrechnungen zu den Kongressmehrheiten sind am frühen Mittwochmorgen (MEZ) zu erwarten.

Der US-Präsident wirft sich bis zuletzt in die Schlacht und fordert die Bevölkerung auf: "Geht wählen!"