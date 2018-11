Facebook

© APA/AFP/POOL/AMIR COHEN

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat US-Präsident Donald Trump vor den am Montag in Kraft tretenden Wirtschaftssanktionen gegen den Iran gedankt. "Seit Jahren habe ich gefordert, Sanktionen wieder vollständig gegen das mörderische Terrorregime Irans zu verhängen, das die ganze Welt bedroht", sagte Netanyahu nach Angaben seines Büros am Samstag.

"Die Wirkung der ersten Sanktionen ist bereits spürbar: Der Rial (nationale Währung) ist abgestürzt, die iranische Wirtschaft ist rückläufig, und die Ergebnisse sind offensichtlich.", so der israelische Premier.

Der Iran und Israel sind Erzfeinde. Netanyahu gilt als schärfster Kritiker des Atomabkommens mit dem Iran.

Die USA wollen ihren Intimfeind von Montag an mit den schwersten Wirtschaftssanktionen in der Geschichte treffen, nachdem sie sich im Mai aus dem internationalen Atomabkommen von 2015 zurückgezogen hatten. Erste Sanktionen gegen den Iran wurden im August wieder in Kraft gesetzt. Von den neuen Sanktionen sollen nun vor allem die Ölindustrie, aber auch der Finanzsektor und die Transportbranche mit den wichtigen Häfen getroffen werden.