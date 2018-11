US-Außenminister"Europa muss sich selbst gegen Russland verteidigen"

Facebook

US-Außenminister Mike Pompeo hat Europa bei der Verteidigung gegen Bedrohungen aus Russland stärker in die Pflicht genommen. "Wir sind bereit zu unterstützen, aber sie haben die Hauptverantwortung", sagte Pompeo in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview des Senders Fox News. "Die meisten europäischen Länder verstehen das", sagte der US-Außenminister.

"Wir hoffen, dass alle Länder zu der Sichtweise kommen, wie sie Präsident Trump so deutlich dargelegt hat", betonte er weiter. Trump hatte wiederholt erklärt, vor allem die wohlhabenden Ländern Europas müssten mehr für ihre eigene Verteidigung tun. Damit meinte er vor allem auch Deutschland.