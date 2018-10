Facebook

UNO-Generalsekretär António Guterres bedauert den Rückzug Österreichs aus dem UNO-Migrationspakt. Guterres sagte am Mittwoch in New York, dass er die Entscheidung der Bundesregierung "sehr bedauere".

Guterres fügte jedoch nach Angaben seines Sprechers hinzu, dass ein großer Teil der Zivilgesellschaft sowie die überwältigende Mehrheit der UNO-Mitgliedstaaten den im Laufe der letzten 18 Monate zustande gekommenen Pakt unterstütze. "Wir wollen uns mit ihnen in Marokko austauschen, wo der Pakt am 11. und 12. Dezember formell angenommen werden soll, und wir hoffen und rechnen mit einer weiterhin breiten Unterstützung", sagte der Sprecher.