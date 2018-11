Facebook

Platzmangel und Baustellen: Das sind die häufigsten Gründe, warum Schüler in Bundesschulen statt in ordentlichen Schulgebäuden in Containern unterrichtet werden müssen.

Wie viele das betrifft, zeigt eine aktuelle Anfragebeantwortung "Unterricht in Containern" von Bildungsminister Heinz Faßmann: Neben einer Reihe von Klassen in Vorarlberg, nach denen Neos-Abgeordneter Gerald Loacker spezifisch gefragt hatte, sind derzeit 132 Klassen in Bundesschulen (also vor allem AHS, BHS und HBLA) untergebracht.

Hier die vollständige Liste Faßmanns:

