Nach Wahlverlusten Merkel will Parteivorsitz im Dezember abgeben

© APA/dpa/Kay Nietfeld

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel soll bei einer Sitzung des CDU-Parteipräsidiums am Montag angekündigt haben, beim Parteitag im Dezember in Hamburg nicht mehr für den Parteivorsitz zu kandidieren. Das berichten mehrere deutsche Medien unter Berufung auf Sitzungsteilnehmer. In Hamburg steht turnusgemäß die Wiederwahl des Parteivorstandes auf der Agenda. Bislang hatte Merkel stets betont, erneut antreten zu wollen.

Noch kurz vor den ersten Meldungen aus der CDU-Parteizentrale in Berlin-Tiergarten hatte Generalsekretärin Annegret Kamp-Karrenbauer noch betont, Parteivorsitz und Kanzlerschaft lägen traditionell in einer Hand und die Parteivorsitzende hätte auch erklärt, dass sie an dieser Linie ihrer Partei festhalte. Regierungschefin will Merkel allerdings weiterhin bleiben. Regulär gewählt wird ein neuer Bundestag erst im Jahr 2021.

Gegen 13 Uhr will Angela Merkel nach den Sitzungen des Präsidiums und auch des Vorstandes gemeinsam mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU Deutschland und hessischen Ministerpräsidenten, Volker Bouffier, vor die Presse treten. Bereits um 11.30 dürfte Regierungssprecher Steffen Seibert bei der Bundespressekonferenz mit entsprechenden Fragen zur Zukunft der Kanzlerin und der auch der Großen Koalition mit Union aus CDU und CSU sowie der SPD konfrontiert werden.

Nach den herben Verlusten der CDU beziehungsweise CSU bei den Landtagswahlen in Bayern vor zwei Wochen und nun auch in Hessen am Sonntag war der Ruf nach einem personellen Neuanfang an der Spitze der Union auch in den eigenen Reihen immer lauter geworden.

Nach 18 Jahren würde Merkel damit dieses Amt abgeben, dass sie von Wolfgang Schäuble nach dessen Rücktritt in der Parteispendenaffäre am 20. April 2000 übernommen hatte. Schäuble selbst hatte Helmut Kohl erst zwei Jahre zuvor beerbt, der 1998 nach 25 Jahren an der Parteispitze als Vorsitzender zurücktrat.

Damit beginnt auch die Debatte um die Nachfolge in der Partei. Bisher wurde vor allem Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn als potenzielle Kandidaten genannt. Während "AKK" als Vertraute Merkels gilt, ist Spahn Hauptprotagonist ihrer Widersacher in der Partei. Aber auch Friedrich Merz strebt nach Informationen aus der Partei eine Rückkehr auf die große politische Bühne an. Der Ex-Fraktionschef galt lange Jahre als Hoffnungsträger der Partei, wurde von Merkel im Jahr 2002 in die zweite Reihe zurückversetzt und verließ die Politik 2004. Auch der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, wird im Zusammenhang mit einer möglichen Kandidatur immer wieder genannt. Er ist immerhin der Chef des mitgliederstärksten Landesverbandes.

