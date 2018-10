Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vizekanzler Heinz-Christina Strache (FPÖ) © APA/HERBERT NEUBAUER

Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) postete am Nationalfeiertag einen EU-kritischen Text Tassilo Wallentin, inkl. eines Begleittextes dazu, der viele Leser verwundert zurück ließ. So war der Text nicht nur mit Rechtsschreibfehlern versehen, am Ende stand auch der Name "Felix".

Das Online-Portal "FPÖ Fails" hatte für die Situation schnell eine Erklärung gefunden. Strache hatte für seinen Begleittext offenbar eins zu eins jenen des Stratosphärenspringers Felix Baumgartner kopiert, der den EU-Text ebenfalls auf seiner Facebook-Seite gepostet hatte.

Das zeigte "FPÖ Fails" auf Twitter auf.

Der Vizekanzler präsentiert uns am heutigen Nationalfeiertag einen EU-kritischen Artikel von Tassilo Wallentin. Der Einfachheit halber kopiert er gleich den Begleittext v. Felix Baumgartners Posting - mitsamt dessen Unterschrift u. Rechtschreibfehler.

#copyandpaste #Steuerflucht pic.twitter.com/Ap3tWweNwU — FPÖ Fails (@fpoefails) 26. Oktober 2018

Das Posting wurde in der Zwischenzeit geändert, der Name "Felix" wurde mit "Anmerkung: BAUMGARTNER" und einem "Top! HC" versehen.