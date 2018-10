REPORTAGE. Südtirol wählt am Sonntag einen neuen Landtag. Das Land unter dem Brenner gilt als Vorbild für die Lösung ethnischer Konflikte in Europa. Doch die Debatte um den Doppelpass lässt alte Wunden aufbrechen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Toni Pfeifer © Winkler

Toni Pfeifer hat die Wölfe gesehen. Zwei große, ausgewachsene Tiere waren es, und sie kamen mitten in der Nacht. Das zerfetzte Kalb fand er dann bei Tageslicht hoch oben am Karerpass, wo der Bauer aus Deutschnofen den Sommer über sein Vieh gehütet hat. Kein schöner Anblick war das. Aber so ist das mit den Wölfen. In der Stadt haben sie eine romantische Vorstellung von ihnen. Aber die Realität sieht dann doch etwas anders aus: überall Blut, herausgerissene Eingeweide und ein großer materieller Schaden obendrein.