Bundeskanzler Sebastian Kurz trifft im Vorfeld des heutigen EU-Gipfels Bill Gates in Brüssel. Der Microsoft-Gründer weilt in diesen Tagen in der belgischen Hauptstadt, um 18 Uhr ist nach Informationen der Kleinen Zeitung das Treffen vorgesehen. Neben der Frage der Digitalisierung wird wohl Afrika die Unterredung bestimmen, Gates und seine Frau Melinda sind mit ihrer 40 Milliarden Dollar schweren Foundation in der Entwicklungshilfe präsent. Kurz hat für Mitte Dezember zu einem Afrika-Gipfel eingeladen. Ob Gates nach Wien kommt, steht noch in den Sternen.