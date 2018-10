Facebook

Markus Söder © (c) APA/AFP/CHRISTOF STACHE (CHRISTOF STACHE)

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Spitzenkandidat Markus Söder (CSU) hat für seine Partei einen "klaren Regierungsauftrag" konstatiert. Die CSU sei entgegen mancher Prognosen bei der Landtagswahl klar stärkste Kraft geworden, sagte Söder unter lang anhaltendem Applaus vor Anhängern in München. Gleichzeitig räumte er ein, dass die CSU kräftig verloren habe.

"Wir haben zum Teil ein schmerzhaftes Ergebnis erzielt", sagte Söder. Daraus seien Lehren zu ziehen. Laut Hochrechnung der ARD kommt die CSU auf 35,3 Prozent, eine ZDF-Hochrechnung sieht sie bei 35,4 Prozent. In den letzten Umfragen vor der Wahl war die bisher alleine in Bayern regierende Partei zwischen 33 und 35 Prozent gesehen worden.

"Bittere Niederlage für die bayerische SPD"

Die Chefin der deutschen Sozialdemokraten (SPD), Andrea Nahles, hat nach dem Debakel ihrer Partei eine gründliche Analyse der Wahlergebnisses angekündigt. "Die Gründe für das schlechte Abschneiden der SPD werden und müssen wir sorgfältig analysieren, auf allen Ebenen", sagte Nahles am Sonntagabend in Berlin.

Einer der Gründe sei "sicherlich auch die schlechte Performance" der Großen Koalition "in Berlin", meinte Nahles. Mit Blick auf die herben Verluste auch der CSU sprach Nahles von einem "sehr schlechten Ergebnis für alle Volksparteien". Besorgt äußerte sich Nahles über den Einzug der AfD in den bayerischen Landtag.

Der Generalsekretär der SPD, Lars Klingbeil, hat das schwache Ergebnis "als bittere Niederlage für die bayerische SPD" gewertet. Das Ergebnis müsse nun sehr sorgfältig angeschaut werden, es sei aber auch ein "klares Signal aus Bayern nach Berlin", sagte Klingbeil am Sonntagabend im TV-Sender ZDF.

Die Große Koalition in Deutschland habe mit dem ständigen Streit "keine gute Regierungs-Performance" abgeliefert. Er hoffe, dass jeder in Berlin dieses Signal aus Bayern verstehe. Klingbeil gratulierte den Grünen, die "eindeutiger Wahlsieger" seien. Die Grünen hätten es geschafft, sich als Alternative zur den regierenden Christdemokraten zu profilieren.

CSU: "Genau hinschauen, was die Ursachen sind"

CSU-Generalsekretär Markus Blume hat nach den ersten Prognosen zum Ausgang der Wahl im süddeutschen Bundesland Bayern von einem "bitteren Tag für die CSU" gesprochen. Jetzt werde man "genau hinschauen müssen, was die Ursachen sind", kommentierte er am Sonntagabend in München weiter das Wahldebakel seiner Partei. Die Christsozialen sehen in dem Ergebnis aber einen Regierungsauftrag.

Grüne: "Historischer Tag"

Der deutsche Grünen-Chef Robert Habeck hat offen gelassen, ob seine Partei zu einer Koalition mit den Christsozialen bereit ist. "Wenn es ungefähr so kommt, haben die Menschen in Bayern Veränderung gewählt", sagte er. Jetzt komme es darauf an, ob das bei den anderen Parteien auch angekommen sei. Das Ergebnis seiner Partei nannte Habeck historisch für die Grünen und auch für Bayern. "Das ist die Stärke der Menschen in Bayern", sagte er.

Der Chef der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD), Alexander Gauland, hat sich am Sonntag zufrieden mit dem Wahlergebnis seiner Partei in Bayern gezeigt. Er machte zugleich den Anspruch seiner Partei deutlich, mittel- bis langfristig zu regieren. Dazu müsse man aber noch zulegen. Die Partei zog zum ersten Mal in den Landtag in München ein.