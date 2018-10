Juncker besucht Synagoge in Wien

Einen Monat vor dem 80. Jahrestag der so genannten "Reichskristallnacht" besucht Kommissionspräsident Juncker am Freitag den Stadttempel in Wien. Ein sehr seltener Schritt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) AP (Kerstin Joensson)

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird, wie erst jetzt bekannt wurde, im Rahmen seines zweitägigen Wien-Besuchs am Freitag auch die Israelitische Kultusgemeinde und den Stadttempel besuchen. Dabei wird er von IKG-Chef Oskar Deutsch in der Synagoge in der Seitenstettengasse empfangen werden. Neben einem Arbeitsgespräch ist auch ein Besuch des Stadttempels im Beisein des Oberrabbiners geplant.

Dass Juncker im Rahmen seiner Rundreisen durch die EU neben politischen Termeinen auch eine Synagoge besucht, hat Seltenheitswert. "Er will damit ein sehr bewusstes Zeichen setzen", heißt es in seiner Umgebung, ohne dass man in Details gehen will. Bekanntlich hat die Kultusgemeinde alle Kontakte zum kleineren Koalitionspartner, zur FPÖ, wegen wiederholter antisemitsicher Vorfälle im blauen Lager auf Eis gelegt. Auch das offizielle Israel hält immer noch an einem Kontaktverbot zu freiheitlichen Regierungsmitgliedern fest.

Junckers Entscheidung dürfte aber nicht rein innenpolitisch motiviert sein. Zum einen ist in ganz Europa der Antisemitismus am Vormarsch, wenn auch in Wien die Situation im europäischen Vergleich noch weniger beängstigend ist. In Frankreich, Belgien oder auch in München wird Juden von der eigenen Gemeinde angeraten, sich in der Öffentlichkeit nicht in einer Kippa zu zeigen.

Zum anderen jährt sich am 9. November die so genannte "Reichskristallnacht". In Wien wüteten die Nazis im Jahr 1938 besonders heftig. 42 Synagogen und Bethäuser wurden in der Nacht auf den 10. November in Brand gesteckt und verwüstet. Tausende jüdische Geschäfte und Wohnungen wurden geplündert und zerstört. 6500 Wiener Juden kamen in Haft, rund 4000 davon in das KZ Dachau. Auch in Graz brannte die Synagoge, der damalige Landesrabbiner wurde beinahe in der Mur ertränkt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.