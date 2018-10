Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jens Stoltenberg © APA/AFP/EMMANUEL DUNAND

Nach den Vorwürfen aus Großbritannien und den Niederlanden zu russischen Cyberattacken hat die NATO sich hinter die beiden Alliierten gestellt. Die NATO-Verbündeten unterstützten das Vorgehen, "Russland wegen seiner unverhohlenen Versuche, internationales Recht und Institutionen zu untergraben, bloßzustellen", erklärte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag beim Treffen der Verteidigungsminister der Militärallianz in Brüssel. Russland müsse "sein rücksichtsloses Verhalten stoppen".

Russland verhält sich wie "Pariastaat"

Großbritannien will in Zukunft gemeinsam mit seinen Verbündeten gegen Cyberattacken vorgehen. Dies kündigte der britische Verteidigungsminister Gavin Williamson am Donnerstag beim NATO-Treffen in Brüssel an. London wirft dem russischen Militärgeheimdienst GRU vor, großangelegte Cyberattacken in aller Welt auszuführen. Russland verhalte sich wie ein "Pariastaat", kritisierte Williamson.

Der Geheimdienst sei verantwortlich für Hackerangriffe auf politische Institutionen, Unternehmen, Medien und Sportinstitutionen weltweit, erklärte Außenminister Jeremy Hunt. Der GRU missachte dabei internationales Recht. Großbritannien und seine Verbündeten würden sich den Versuchen entgegenstellen, "die internationale Stabilität zu schwächen", teilte Hunt mit.

Chemiewaffenorganisation im Visier Vier Männer wurden aus den Niederlanden wegen Spionageverdachts ausgewiesen, wie die Regierung in Den Haag am Donnerstag bekanntgab. Bei den Russen handle es sich um Agenten des russischen Geheimdiensts GRU, die einen Einsatz gegen die in Den Haag ansässige Organisation für ein Verbot chemischer Waffen (OPCW) geplant hätten, sagte Verteidigungsministerin Ank Bijleveld bei einer Pressekonferenz. Die niederländischen Geheimdienste hätten die Operation vereitelt. Die russischen Agenten hatten den Angaben zufolge ein Auto voller elektronischer Geräte im Parkhaus eines Hotels neben dem OPCW-Sitz in Den Haag abgestellt, um in das Computersystem der Organisation einzudringen – ein „äußerst besorgniserregender“ Vorfall, wie es hieß. Russland solle die Cyberaktivitäten mit dem Ziel, westliche Demokratien zu unterminieren, beenden, so Bijleveld.

Demnach habe die britische Agentur für Cybersicherheit (NCSC) GRU-Mitarbeiter als Verantwortliche für eine Reihe großangelegter Computerattacken ausmachen können. Viele der Angriffe waren bereits mit Russland in Verbindung gebracht worden, etwa die Erpressersoftware "BadRabbit", die unter anderem Infrastruktur in der Ukraine sowie russische Medien zum Ziel hatte. Die britische Regierung geht davon aus, dass letztlich der Kreml für die Attacken verantwortlich ist.

Zusammen mit seinen Verbündeten sei es Großbritanniens Ziel, Russland zu "isolieren" und seine "rücksichtslose" Vorgehensweise offenzulegen, sagte Verteidigungsminister Williamson vor seinen Amtskollegen in Brüssel. Russlands Handeln sei einer Großmacht nicht würdig. Neben Cyberattacken verwies er auch auf den Giftanschlag im südenglischen Salisbury, für den London Moskau verantwortlich macht.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte bereits am Mittwoch angekündigt, die NATO wolle bei Cyberangriffen fortan auch in der Lage sein zurückzuschlagen. Großbritannien und Dänemark haben demnach bereits zugesagt, dem Bündnis ihre offensiven Cyberfähigkeiten für Gegenschläge zur Verfügung zu stellen. In der Allianz wurde erwartet, dass dies nun auch die USA tun werden.

Die australische Regierung schloss sich den Vorwürfen aus London am Donnerstag an. "Die russischen Streitkräfte und ihr Geheimdienst-Arm GRU sind verantwortlich für dieses Muster von niederträchtiger Cyberaktivität", hieß es in einer Erklärung. Das russische Vorgehen sei "inakzeptabel".