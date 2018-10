Facebook

Othmar Karas ©

Das EU-Parlament will die öffentliche Auftragsvergabe fairer und transparenter auch im grenzüberschreitenden Bereich machen. Der ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament Othmar Karas erklärte Donnerstag in Straßburg, es müsse für KMUs einfacher gemacht werden, sich an öffentlichen Auftragsvergaben zu beteiligen, auch grenzüberschreitend.

Die SPÖ-Europaabgeordnete Karoline Graswander-Hainz forderte ein Ende der "Geiz ist geil"-Mentalität. Es sollte das beste und nicht das billigste Angebot den Zuschlag erhalten, das auch soziale und ökologische Kriterien am stärksten berücksichtige.

Der grüne EU-Mandatar Michel Reimon forderte die Staaten auf, die Richtlinie besser umzusetzen. Notwendig seien mehr Transparenz sowie Korruptionsbekämpfung und eine systematische Anwendung von Nachhaltigkeitskriterien.

Der Bericht des Europaparlaments zum Strategiepaket für die öffentliche Auftragsvergabe fordert die EU-Kommission auf, in den Bereichen Klein- und Mittelbetriebe, Maßnahmen für den Zugang zur Auftragsvergabe in Drittstaaten und zur Digitalisierung zu setzen. Außerdem solle ein stärkerer Fokus auf das Preis-Leistungs-Verhältnis statt auf den niedrigsten Preis gelegt werden.