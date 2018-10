Russlands Präsident Russland stellt einen völligen Abzug aller ausländischen Militärs aus Syrien in Aussicht. Dies aber erst nach dem Sieg über die Terrormiliz IS.

Putin heute bei seiner Rede © APA/AFP/POOL/ALEXANDER ZEMLIANIC

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich für einen vollständigen Abzug ausländischer Truppen aus Syrien nach einem Sieg über die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ausgesprochen. Das schließe auch Russland mit ein, sagte Putin am Mittwoch in Moskau. "Wir sollten das Ziel verfolgen, dass es keine ausländischen Streitkräfte in Syrien gibt."

Diese Entscheidung werde aber von der syrischen Regierung getroffen. Andererseits hat Russland langfristige Verträge mit Syrien geschlossen, damit das russische Militär dort zwei Militärstützpunkte unterhalten kann. Russland ist eine der militärischen Schutzmächte des syrischen Staatschefs Bashar al-Assad.

Um den Einsatz der US-Streitkräfte in Syrien aus russischer Sicht zu legitimieren, bräuchten die USA nach Putins Worten ein Mandat des UN-Sicherheitsrates oder eine "Einladung" der syrischen Regierung. Eine andere Legitimation für einen Einsatz auf fremdem Territorium sehe das Völkerrecht nicht vor.