© APA/AFP/DON EMMERT

Führende Europaabgeordnete fordern Abbitte vom britischen Außenminister Jeremy Hunt für seinen Vergleich der EU mit der Sowjetunion. "Herr Hunt, ich glaube, Sie sollten sich entschuldigen", sagte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, am Dienstag in Straßburg. Ähnlich äußerten sich der Brexit-Beauftragte des Parlaments, Guy Verhofstadt, sowie Sozialdemokraten, Grüne und Linke.

Hunt hatte am Sonntag gesagt, die EU müsse aus der Geschichte der Sowjetunion lernen: "Wenn Sie die EU in ein Gefängnis verwandeln, wird der Wunsch, da rauszukommen, nicht schwinden, sondern wachsen." Premierministerin Theresa May hat sich inzwischen von dem umstrittenen Vergleich distanziert.

Keine Erstreckung der Brexit-Frist

Großbritannien will die EU Ende März 2019 verlassen. In der Debatte des Europaparlaments wies Verhofstadt die Idee einer Verlängerung des Verfahrens scharf zurück, die der ehemalige britische Außenminister Boris Johnson aufgebracht hatte. "Wir werden einer Ausweitung dieser Prozedur niemals zustimmen", sagte der Liberale. Die Verunsicherung müsse ein Ende finden.

Etliche Abgeordnete äußerten sich frustriert und pessimistisch über den Stand der Verhandlungen mit London. Die Linken-Fraktionschefin Gabriele Zimmer meinte, ein Scheitern werde immer wahrscheinlicher.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte nichts zum Verhandlungsstand, bekräftigte aber: "Wir wollen einen Deal." Wer glaube, ein Bruch ohne Vertrag wäre besser, sei sich der vielen damit verbundenen Probleme nicht bewusst.