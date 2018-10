Facebook

© APA/AFP/IAN KINGTON

Boris Johnson, der frühere britische Außenminister und heftiger innerparteilicher Gegner der britischen Premierministerin Theresa May, hat laut Zeitung "Sun" hochrangigen Mitgliedern seiner regierunden konservativen Partei gesagt, er würde den Brexit um mindestens sechs Monate hinauszögern, sollte er Premierminister werden.

Laut "Sun" hat Johnson im kleinen Rahmen einigen Ministern des Kabinetts von May seine Vorstellungen ausgelegt und gesagt, er wolle eine Pause nutzen, um die Brexit-Verhandlungen wieder in Schwung zu bringen.

Eine Verschiebung des Termins für den von Großbritannien angestrebten EU-Austritt, den 29. März 2019, ist allerdings nur einvernehmlich mit der EU möglich.

May fordert Unterstützung

Unterdessen hat Premierministerin Theresa May vor Johnsons Rede auf dem Parteitag der Konservativen hat die britische Regierungschefin Theresa May ihre Position zum Brexit bekräftigt. Man arbeite an einem guten Abkommen zum Austritt Großbritanniens aus der EU, sagte May am Dienstag der BBC am Rande des Parteitags in Birmingham.

Ziel sei ein reibungsloser Handel. Zudem haben man Vorstellungen der Wirtschaft berücksichtigt.

May rief dazu auf, auch die Sorgen der Europäischen Union über die Brexit-Vorschläge der Briten genau anzuschauen. Die EU sei nicht die Sowjetunion. May bezog sich damit auf Äußerungen ihres Außenministers Jeremy Hunt, der die EU mit der Sowjetunion verglichen hatte. Ein zweites Brexit-Referendum lehnte sie erneut ebenso ab wie Neuwahlen. Sie wolle ihr Amt lange ausüben.

Tories tief gespalten

Führende Vertreter der britischen Regierung hatten die zerstrittenen Tories am Montag zur Geschlossenheit und Unterstützung von Mays Brexit-Kurs aufgefordert. Der frühere Außenminister Johnson lässt bei seiner Kritik an Mays Vorgehen allerdings nicht locker. Johnson würde den EU-Austritt um mindestens sechs Monate verschieben, sollte er Regierungschef werden, berichtete die Zeitung "Sun". Auf dem Parteitag will Johnson am frühen Nachmittag in seiner Rede die Delegierten aufrufen, wieder an die konservativen Werte zu glauben. Johnsons Rede könnte die Aufrufe zur Geschlossenheit überschatten.

Die Tories sind in Sachen Brexit tief gespalten. Auch bei den 27 EU-Partnern und der EU-Kommission stoßen Mays Pläne auf Ablehnung. Sechs Monate vor dem angepeilten EU-Austrittstermin Ende März stocken die Verhandlungen über ein Brexit-Abkommen. Ohne eine solche Vereinbarung droht ein ungeregelter Abschied aus der Staatengemeinschaft mit großen politischen und wirtschaftlichen Verwerfungen.