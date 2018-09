Facebook

Erdogan und Steinmeier beim Staatsbankett © (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Deutschland kann nach Ansicht von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in den Beziehungen zur Türkei nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Steinmeier würdigte in seiner Tischrede beim Staatsbankett für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Freitag zwar die Bedeutung der deutsch-türkischen Beziehungen. "Ich begrüße daher ausdrücklich alle Bemühungen, die dabei helfen, nach konfliktreichen Monaten zu unserer gewachsenen guten Beziehung zurückzufinden", sagte er laut Redemanuskript. Aber dazu gehöre auch, dass man das anspreche, was beide Regierungen trenne.

"Ich sorge mich als Präsident dieses Landes um deutsche Staatsangehörige, die aus politischen Gründen in der Türkei inhaftiert sind, und ich sorge mich auch um türkische Journalisten, Gewerkschafter, Juristen, Intellektuelle und Politiker, die sich noch in Haft befinden", sagte das Staatsoberhaupt. "Ich hoffe, Herr Präsident, Sie verstehen, dass wir darüber nicht zur Tagesordnung übergehen." Ein Besuch alleine könne keine Normalität herstellen, aber der Anfang eines Weges zu neuem Vertrauen sein.

Steinmeier verwies darauf, dass sich Deutschland nach 1945 entschieden habe, "offen und großherzig" Verfolgte der nationalsozialistischen Diktatur aufzunehmen. Er erinnerte an Ernst Reuter, der in der NS-Zeit vor politischer Verfolgung aus Deutschland in die Türkei geflohen war, dort Zuflucht fand und nach dem Krieg Bürgermeister von Berlin wurde.

Beide Staaten müssten auch beim Versuch einer Deeskalation im Nahen und Mittleren Osten sowie beim Kampf gegen den Terrorismus zusammenarbeiten, forderte der Bundespräsident. Er lobte zudem die Anstrengungen der Türkei, Millionen syrische Flüchtlinge zu versorgen.

An dem Staatsbankett nahmen für die deutsche Regierung Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), nicht aber Kanzlerin Angela Merkel teil.

