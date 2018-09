Wie umgehen mit Erdogan?Merkel nimmt nicht an Staatsbankett für Erdogan teil

Facebook

Der türkische Präsident wird diese Woche Deutschland besuchen © APA/AFP/POOL/LUDOVIC MARIN

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt deutschen Medienberichten zufolge nicht an dem Staatsbankett für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Schloss Bellevue teil. Das bestätigte das Bundespresseamt am Montag, zuvor hatte das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" darüber berichtet. Das Bankett findet am Freitagabend auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier statt.

Mehrere Oppositionspolitiker sagten ihre Teilnahme an der Veranstaltung aus Protest gegen die Politik des türkischen Präsidenten ab. Erdogan wird vom 27. bis 29. September Deutschland besuchen.

Der deutsche Bundespräsident veranstaltet für jeden formalen Staatsgast ein Staatsbankett. Seit Wochen wird aber nun über das Festessen für Erdogan gestritten. Zwar hat er Deutschland bereits mehr als ein Dutzend Mal als Ministerpräsident oder Präsident besucht. Nun handelt es sich aber um den ersten formellen Staatsbesuch inklusive Empfang mit militärischen Ehren und dem Staatsbankett. Die Opposition kritisiert auch, dass dem türkischen Präsidenten, der zu Hause einen zunehmend autoritären Kurs fährt, mit militärischen Ehren der rote Teppich ausgerollt wird.

Wenige Tage vor dem Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland ist einem Medienbericht zufolge in der Türkei ein weiterer Deutscher festgenommen worden. Der aus Schleswig-Holstein stammende IT-Unternehmer wurde nach Informationen der "Neuen Osnabrücker Zeitung" am Sonntagnachmittag bei der Einreise in Antalya in Gewahrsam genommen. Er habe kurdische Wurzeln und die doppelte Staatsbürgerschaft. Ihm werde Terrorpropaganda vorgeworfen.

Die Türkei zeigt im Rahmen einer Wiederannäherung an Deutschland und die EU derzeit teilweise Entgegenkommen, nachdem das Thema im vergangenen Jahr noch zu einer schweren Krise der deutsch-türkischen Beziehungen geführt hatte. Am Freitag war schon einmal ein Deutscher bei der Einreise festgenommen, allerdings noch am gleichen Tag entlassen worden. Am Donnerstag war ein weiterer Deutscher aus der U-Haft freigekommen. Ende August hatte die türkische Regierung die Ausreisesperre gegen die deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu aufgehoben.

Österreicher

Laut dem Außenministerium in Wien werden in der Türkei immer wieder auch Österreicher angehalten oder kurzfristig festgenommen. In Untersuchungshaft genommen wurde vor wenigen Tagen ein österreichischer Student und Autor. Der 29-Jährige wurde nach Angaben seiner Anwälte ins Sincan-Gefängnis in Ankara gebracht. Der Verdacht gegen den Aktivisten laute auf Mitgliedschaft in einer linksgerichteten "terroristischen Vereinigung", hieß es. Die Anwälte wiesen die Vorwürfe zurück.