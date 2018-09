Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Treffen in Salzburg brachte mäßige Ergebnisse © APA/BARBARA GINDL

„Die Nagelprobe folgt jetzt“

Michael Stabenow, FAZ, Deutschland. "Das Lob, das Bundeskanzler Sebastian Kurz nach Ende des Salzburger EU-Gipfeltreffens von mehreren europäischen Amtskollegen gespendet wurde, fiel auffällig üppig aus. Dass Streit um die Flüchtlingspolitik und zum Reizthema „Brexit“ ausblieb, dürfte auch damit zu tun haben, dass auf informellen Gipfeln keine verbindlichen Beschlüsse fallen können. Die Nagelprobe folgt jetzt. So gut die Wiener Diplomatie die Brexit-Gespräche begleitet hat - der Schlüssel zum Erfolg liegt nicht in Wien, sondern in London und beim EU-Gipfel im Oktober. Auch in der Migrationspolitik bestehen - nicht nur zur Verteilung von Flüchtlingen - noch tiefe Differenzen. Dass Kurz dem Anspruch, auch hier „Brückenbauer“ zu sein, kaum gerecht werden kann, liegt auch daran, dass Wien eindeutig Partei für die Quotengegner ergriffen hat."