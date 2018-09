EU-Abgeordneter plant nach Zwischenfall bei der Demo gegen den EU-Gipfel in Salzburg keine Anzeige.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/VIOLA JAGL

Der Schlag eines Polizisten auf den Kopf des grünen EU-Abgeordneten Michel Reimon bei einer Demonstration anlässlich des EU-Gipfels in Salzburg am Donnerstag wird keine Anzeige nach sich ziehen. Der Beamte habe sich bei ihm entschuldigt, bestätigte Reimon am Samstag einen "Kurier"-Bericht (Ausgabe Burgenland). Es habe auch ein Gespräch mit der Einsatzleitung gegeben. Die Sache sei damit gegessen.

Reimon war in Salzburg von einem Schlagstock erwischt worden. Er sei als Beobachter dabei gewesen und war von der Demoleitung gebeten worden, zu vermitteln, sagte der EU-Abgeordnete am Samstag. Zu dem Zwischenfall sei es bei einem aufgeheizten Streit zwischen den Demonstranten und der Polizei über die Route des Protestzuges gekommen. Er habe versucht kalmierend einzugreifen. Bei der Schubserei habe ein Beamter die Nerven verloren und mehrere Demonstrationsteilnehmer sowie ihn "sehr unsanft behandelt".

Bei aller berechtigten Kritik an Reimon, aber - um bei der Wortwahl zu bleiben - am ekelhaftesten finde ich das gefakte Foto der Krone. Schlimmste Manipulation. Ist das noch seriöser Journalismus, @RichardSchmitt2? pic.twitter.com/hHrT8lDWJu — Clemens Weiskopf (@knattertonix) 21. September 2018