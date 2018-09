Facebook

Sebastian Kurz und Pamela Rendi-Wagner: Mit ihr hofft die SPÖ eine Antwort auf die männerdominierte ÖVP-FPÖ-Regierung gefunden zu haben © EXPA / Michael Gruber

Die SPÖ bekommt mit Pamela Rendi-Wagner 130 Jahre nach der Gründung die erste Vorsitzende - und damit steht Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) dann eine ganz weiblich dominierte parlamentarische Opposition gegenüber. Denn die NEOS führt jetzt Beate Meinl-Reisinger und die Liste Pilz Maria Stern. Die ÖVP ist künftig die einzige Partei, die noch nie eine Chefin hatte.

Seit 100 Jahren dürfen Frauen in politischen Vereinen aktiv sein; 1918 wurde das Verbot der offiziellen Mitgliedschaft von "Ausländern, Frauenspersonen und Minderjährigen" aus dem Vereinsgesetz gestrichen. Aber der Weg an die Spitze der Parteien ist lang und mühsam. Im Parlament vertretene Parteien setzten (ohne Rendi-Wagner) bisher nur neun Mal auf Chefinnen, aber 47 Mal auf Chefs. Das ergibt einen Frauenanteil von nur 16 Prozent.

SPÖ-Weichenstellung: Auf dem Weg zu einer neuen Chefin Eine große Ehre Für "Pam" Rendi-Wagner ist es "eine große Ehre", dass ihr der Parteivorsitz angetragen wurde. (c) APA/HERBERT PFARRHOFER (HERBERT PFARRHOFER) Erster von drei Schritten Heute nominiert das Parteipräsidium Pamela Rendi-Wagner als einzige Kandidatin für das Amt des Parteivorsitzes. Am kommenden Dienstag fasst der Parteivorstand einen Beschluss. Ende November wird sie auf einem Parteitag gewählt. (c) APA/HERBERT PFARRHOFER (HERBERT PFARRHOFER) Schuldigkeit getan Nach seinem eruptiven Abgang hat Noch-Parteichef Christian Kern seine Schuldigkeit getan und mit Pamela Rendi-Wagner eine Nachfolgerin präsentiert. (c) APA/HERBERT PFARRHOFER (HERBERT PFARRHOFER) Abgewehrt Abwehren konnte Hans Peter Doskozil die Anmutung, wieder aus dem Burgenland nach Wien zu übersiedeln. Er will Hans Niessl als Landeshauptmann beerben. (c) APA/HERBERT PFARRHOFER (HERBERT PFARRHOFER) In Warteposition In Warteposition darf Doris Bures bleiben. Viele in der SPÖ, vor allem die Wiener und Burgenländern, hätten sich sie als Chefin gewünscht, doch die Zweite Nationalratspräsidentin will sich - im Einvernehmen mit der Partei - in Reserve für die nächsten Präsidentschaftswahlen 2022 halten. (c) APA/HERBERT PFARRHOFER (HERBERT PFARRHOFER) Skeptische Zustimmung Rendi-Wagner ist Wienerin, aber der Wiener SPÖ-Chef Michael Ludwig bleibt skeptisch. Auch er weiß jedoch: Wenn sie sich als Speerspitze der Opposition gegen die Regierung durchsetzt, profitiert auch er bei der Wiener Wahl 2020. (c) APA/HERBERT PFARRHOFER (HERBERT PFARRHOFER) Kandidatin erster Wahl Sie sei nicht vierte, sondern erste Wahl, streute Kern der neuen Parteichefin Blumen: Pamela Rendi-Wagner sei "ein hervorragender Widerpart zur Bundesregierung, zu Strache und Kurz". APA/HERBERT PFARRHOFER 1/7

Ganz männerdominiert ist seit ihrer Gründung 1945 die ÖVP (und war auch ihr Vorläufer in der Ersten Republik, die Christlichsoziale Partei): Sebastian Kurz ist der 16. Parteiobmann seit 1945. Ausschließlich auf Männer gesetzt hat bisher seit ihrer Gründung 1888/1889 auch die SPÖ. Auch in der Zweiten Republik kamen zunächst neun Männer zum Zug, bis am 24. November 2018 Rendi-Wagner zur ersten Bundesparteivorsitzenden gekürt wird.

Schon zweimal Frauen an die Spitze holte die FPÖ bzw. ihr früher Parteichef Jörg Haider: Er übergab 2000 das Ruder an Susanne Riess-Passer, um den Weg in die schwarz-blaue Koalition zu ebnen. In den Turbulenzen, die die Regierungsbeteiligung den Blauen bescherte, kam im Sommer 2004 dann Haiders Schwester, Ursula Haubner, ans Ruder. Sie trat aber schon im April 2005 zurück - und ins BZÖ über.

Bei den Orangen gab es während ihrer Zeit im Parlament ausschließlich Parteiobmänner, erst in den zwei Jahren vor der Auflösung 2017 eine Chefin, Johanna Trodt-Limpl. Auch in der KPÖ kamen Frauen erst (lang) nach dem Abschied aus dem Hohen Haus zum Zug.

Die Partei mit den bisher weitaus meisten Frauen an der Spitze sind die Grünen. Sie kommen auf fast auf 50 Prozent: Seit der Gründung 1986 standen fünf Männer (ohne den jetzigen Interims-Chef Werner Kogler) und vier Frauen vorne. "Parteichefs" im klassischen Sinn kennen die Grünen allerdings nicht: Gründerin Freda Meissner-Blau (1986 bis 1988) und Madeleine Petrovic (1994 bis 1996) waren "Parteisprecherinnen", Eva Glawischnig (2009 bis 2017) und Ingrid Felipe (Juni bis Oktober 2017) "Bundessprecherinnen".

Auch die neuen Parlamentsparteien vertrauten bald auf weibliche Führungskraft: Bei den NEOS übergab Parteigründer Mathias Strolz im heurigen Juni an Beate Meinl-Reisinger, bei der Liste Pilz ist - nach Gründer Peter Pilz - Maria Stern seit August gewählte Parteichefin.

Neun Männer, eine Frau: Die SPÖ-Chefs seit 1945 Adolf Schärf Schärf übernahm die SPÖ unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 und blieb bis zu seiner Wahl zum Bundespräsidenten 1957 Parteichef. Im Bild: Adolf Schärf, flankiert von John F. Kennedy und Nikita Chruschtschow. Bruno Pittermann Bruno Pittermann führte die Partei ein Jahrzehnt lang - von 1957 bis 1967. APA (Votava) Bruno Kreisky Der "Sonnenkönig" konnte erstmals für die SPÖ das Kanzleramt erobern. Bruno Kreisky war von 1967 bis 1983 Parteivorsitzender. Im Bild mit dem späteren Bundespräsidenten Heinz Fischer. Fred Sinowatz Nach dem Rücktritt von Kreisky übernahm Fred Sinowatz 1983 das Kanzleramt und den Parteivorsitz. Als Kanzler wurde er zwar 1986 von Franz Vranitzky abgelöst, an der Spitze der Partei verblieb er aber noch bis 1988. Franz Vranitzky 1986 löste Vranitzky Sinowatz als Kanzler ab, 1988 wurde er auch Parteichef. Wegen Jörg Haider ließ er die Koalition mit der FPÖ platzen und nahm sich die ÖVP als Regierungspartner. Ende 1996 trat er als Kanzler und SPÖ-Vorsitzender zurück. Viktor Klima Zunächst Finanzminister unter Vranitzky, löste Viktor Klima diesen Anfang 1997 als Parteichef und Kanzler ab. Im Jahr 2000 verlor er nach zähen Koalitionsverhandlungen das Kanzleramt, weil der Partner ÖVP absprang und sich mit der FPÖ auf eine Regierung einigte. Alfred Gusenbauer Sechs Jahre musste Alfred Gusenbauer in der Opposition ausharren, ehe es ihm im Jänner 2007 gelang, wieder eine Koalition mit der ÖVP zu schmieden. Er kam aber rasch parteiintern unter Druck und musste schon im Juni 2008 sein Amt wieder abgeben. Werner Faymann Werner Faymann übernahm 2008 von Alfred Gusenbauer das Kanzleramt und die Parteiführung und hielt sich bis 2016. Christian Kern Der frühere ÖBB-Chef wollte 2016 frischen Wind in die Partei und in die mühsame Koalition mit der ÖVP bringen. Im Dezember 2018 musste er das Kanzleramt an Sebastian Kurz von der ÖVP abgeben, die sich nach der Nationalratswahl rasch mit der FPÖ auf eine Koalition verständigt hatte. Mit der Rolle des Oppositionsführers konnte er sich nicht anfreunden. Jetzt will er Spitzenkandidat der SPÖ bei den EU-Wahlen werden - und als Parteichef zurücktreten. Pamela Rendi-Wagner Mit der Tropenmedizinerin und früheren Gesundheitsministerin wird nun zum ersten Mal eine Frau an der Spitze der SPÖ stehen. 1/10

Die Pionierin der weiblichen Polit-Spitzen-Präsenz war Heide Schmidt: Sie wurde die erste Parteichefin Österreichs, als sie sich 1993 mit dem Liberalen Forum (LIF) von der FPÖ abspaltete - und blieb dies bis zum Parlamentsrauswurf im Jahr 1999. Schon in der FPÖ war sie zuvor einmal die "erste Frau" - nämlich im Generalsekretariat einer österreichischen Partei, von 1988 bis 1990.

Den Posten des Generalsekretärs vertraute auch die ÖVP schon Frauen an: Ingrid Korosec (1991 bis 1995), Maria Rauch-Kallat (1999 bis 2003) und Elisabeth Köstinger (2017) fungierten als rechte Hand der Parteichefs.

In der SPÖ gab es bisher vier Bundesgeschäftsführerinnen: Brigitte Ederer (1995-1997), Andrea Kuntzl (2000-2003), Doris Bures (2000-2007) und Laura Rudas (2008-2014). Der weibliche Anteil (13 Prozent) ist hier allerdings nicht sehr viel höher als in der Parteiführung - weil nämlich 24 Männer Zentralsekretäre bzw. Bundesgeschäftsführer waren.