Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Der vergangene Woche in Ankara festgenommene österreichische Student und Autor Max Zirngast ist in Untersuchungshaft genommen worden. Das sagte der Sprecher des Außenministeriums, Peter Guschelbauer, am Freitag auf Anfrage der APA. Eine Anklage wurde demnach gegen den linken Aktivisten noch nicht erhoben, dementierte er entsprechende Medienberichte.

Davor war der Österreicher in Polizeigewahrsam. Die türkische Staatsanwaltschaft hatte den Polizeigewahrsam ursprünglich um weitere vier Tage bis Sonntag verlängert. Begründet wurde die Verlängerung mit noch unvollständigen Unterlagen, berichtete einer der Anwälte des Österreichers, Teoman Özkan, der "Presse".

Österreichische Diplomaten durften den Beschuldigten bisher nicht besuchen, weil dies laut türkischem Recht in Polizeigewahrsam nicht möglich sei. In Untersuchungshaft werde die Botschafterin ihm nun einen Besuch abstatten, so der Sprecher. Das Außenministerium stehe in ständigem Kontakt zu seinen Anwälten und seiner Familie.

Der Österreicher und drei türkische Staatsbürger waren am Dienstag vergangener Woche von der Anti-Terror-Polizei im Zuge von Ermittlungen gegen die verbotene linksextreme Gruppe TKP/Kivilcim in Ankara festgenommen worden. Der 29-Jährige hatte Beiträge für die Publikation einer Organisation verfasst, die mit der TKP/Kivilcim in Kontakt stehen soll.