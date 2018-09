Der frühere Papst Benedikt XVI., der vor fünf Jahren zurücktrat, verteidigt in einem nun veröffentlichten Brief seinen ungewöhnlichen Schritt. Und er mahnt seine Kritiker: Deren "Schmerz" habe sich bei manchen "zum Zorn" gewandelt.

Benedikt XVI. hat sein freiwilliges Ausscheiden aus dem aktiven Papstamt verteidigt. In einem Brief an einen Kardinal, der ihn wegen des Rücktritts kritisiert hatte, schreibt der emeritierte Papst laut Kathpress: "Den tief sitzenden Schmerz, den Ihnen mit vielen anderen das Ende meines Pontifikats zugefügt hat, kann ich sehr wohl verstehen."

Er setzte fort: "Aber der Schmerz ist bei manchen - wie mir scheint - auch bei Ihnen zum Zorn geworden, der nun nicht mehr bloß den Rücktritt betrifft, sondern sich immer mehr auch auf meine Person und mein Pontifikat im ganzen ausdehnt. Auf diese Weise wird nun ein Pontifikat selbst entwertet und in die Trauer über die Situation der Kirche von heute eingeschmolzen." Der Brief wird von der deutschen "Bild"-Zeitung in ihrer Donnerstagsausgabe auszugsweise zitiert.

In dem Schreiben weist Benedikt XVI. auch die Kritik an der Schaffung des Amtes eines "Papa emeritus" (Papst im Ruhestand) zurück. Dem von der "Bild"-Zeitung namentlich nicht genannten Kardinal, der dies kritisiert hatte, schreibt er: "Wenn Sie einen besseren Weg wissen und daher glauben, den von mir gewählten verurteilen zu können, so sagen Sie es mir bitte."

Der Rücktritt des Papstes vor fünf Jahren, der seither weitgehend zurückgezogen in einem ehemaligen Kloster in den vatikanischen Gärten lebt, war vor allem in konservativen Kirchenkreisen auf Ablehnung gestoßen. Sehr kritisch hatte sich zuletzt der deutsche Kirchenhistoriker und Kurienkardinal Walter Brandmüller im Jahr 2017 in einem FAZ-Interview dazu geäußert. Papstrücktritte sind in der Kirchengeschichte äußerst selten. Der kirchenrechtliche Status des Papstes im Ruhestand ist bis heute ungeklärt.