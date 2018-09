Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

EU-RATSVORSITZ: INFORMELLER GIPFEL DER STAATS- UND REGIERUNGSCHEFS: VORBEREITUNGEN © (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)

Sie waren die Ersten:am Sonntag entrollten Aktivisten zwei Plakate an der Außenmauer der Festung Hohensalzburg, auf denen das durchgestrichene Wort „Fortress“ (für Festung) und „Europe“ steht – die einheimische Gruppe will damit ein Zeichen für menschliche Migrationspolitik setzen, was die Sprecherin Anna Berger so zusammenfasst: „Wenn Sie in der Salzach jemanden vor dem Ertrinken retten, sind Sie ein Held. Tun Sie das Gleiche im Mittelmeer, werden Sie als Verbrecher vor Gericht gestellt.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.