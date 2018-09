Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (Archiv/AFP)

UN-Ermittler haben das brutale Vorgehen der Armee in Myanmar gegen die muslimische Rohingya-Minderheit erneut scharf verurteilt. Das Maß an Brutalität sei kaum zu fassen und offenbare eine "vollkommene Missachtung für das Leben von Zivilisten", so Chefermittler Marzuki Darusman. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) leitete Vorermittlungen wegen der gewaltsamen Vertreibung der Rohingya ein.

10.000 Menschen getötet

Die UN-Untersuchungsmission für Myanmar legte am Dienstag ihren ausführlichen Bericht vor, der als Kurzversion bereits Ende August veröffentlicht worden war. Das Vorgehen der Armee wird in dem 444 Seiten umfassenden Report als "grob unverhältnismäßig" verurteilt. Bei dem Militäreinsatz seien rund 10.000 Menschen getötet worden, wobei dies eine "vorsichtige" Schätzung sei. Die Ermittler warfen den Sicherheitskräften einen "beabsichtigten Völkermord" vor.

In dem Bericht, der sich auf die Auswertung von Satellitenbildern sowie Aussagen von mehr als 850 Zeugen und Opfern stützt, werden Massaker der Armee in Dörfern der Rohingya geschildert. "Männer wurden systematisch getötet. Kinder wurden erschossen und in einen Fluss oder ins Feuer geworfen", sagte Darusman.

Vergewaltigungen und Folter

Frauen und Mädchen seien regelmäßig Opfer von Gruppenvergewaltigungen geworden und dabei auch noch gefoltert worden. Das Ausmaß der sexuellen Gewalt lasse keinen Zweifel daran, dass die Armee Vergewaltigungen als "Kriegstaktik" eingesetzt habe.

Die muslimische Minderheit der Rohingya wird in Myanmar, dem ehemaligen Burma, seit Jahrzehnten unterdrückt und diskriminiert. Die Lage eskalierte im vergangenen Jahr, nachdem Rohingya-Rebellen bei Angriffen mehrere Grenzwächter töteten. Das Militär in dem mehrheitlich buddhistischen Land reagierte mit brutaler Gegengewalt.

Allein zwischen August und Dezember 2017 flohen mehr als 700.000 Rohingya vor dem Militär ins Nachbarland Bangladesch. Die dortige Regierung will trotz internationaler Proteste im Oktober damit beginnen, 100.000 Flüchtlinge auf eine abgelegene Insel zu bringen.

Internationales Strafverfahren gefordert

Die UN-Kommission bekräftigte am Dienstag ihre Forderung nach internationalen Strafverfahren gegen Myanmars Armeechef Min Aung Hlaing und fünf ranghohe Militärs wegen Völkermords. Zudem sprach sie sich dafür aus, das mächtige Militär vollkommen aus der Politik zu verbannen. Myanmars Regierung hatte Ende August die Vorwürfe gegen die Armee zurückgewiesen. Das Land hatte eine Zusammenarbeit mit den UN-Ermittlern abgelehnt und die Beobachter nicht einreisen lassen.

Am Abend teilte IStGH-Chefanklägerin Fatou Bensouda in Den Haag mit, sie werde eine "vollständige" Voruntersuchung der vorliegenden Situation vornehmen - der erste Schritt in einem Prozess, der zu offiziellen Ermittlungen und einer Anklage führen könnte. Die Menschenrechtsoganisation Amnesty International begrüßte dies.

Die Regierung des südostasiatischen Staats hatte bereits vergangene Woche eine Untersuchung durch das Haager Tribunal abgelehnt. Die Entscheidung des IStGH, sich für zuständig zu erklären, sei "rechtlich fragwürdig". Es bestehe "keinerlei Verpflichtung", ein Urteil des Strafgerichtshofs zu akzeptieren.

Kutupalong in Bangladesch: Ein Blick ins größte Flüchtlingslager der Welt Am 25. August (Samstag) jährt sich die Vertreibung der muslimischen Rohingya aus Myanmar zum ersten Mal. Ein Jahr nach der Massenflucht der Angehörigen der muslimischen Minderheit in das Nachbarland Bangladesch zeigen sich Hilfsorganisationen aufgrund der mangelnden Hilfe besorgt und fordern weitere internationale Unterstützung. (c) AP (Altaf Qadri) Auch ein Jahr nach ihrer Ankunft sind die geflüchteten Rohingya weiterhin in Lagern untergebracht, die Mehrzahl von ihnen in Kutupalong-Balukhali, dem größten Flüchtlingslager der Welt mit mehr als einer halben Million Bewohner. (c) APA/AFP/CHANDAN KHANNA (CHANDAN KHANNA) Nach Angaben der Hilfsorganisation World Vision leben in Bangladesch insgesamt über 900.000 Menschen unter prekären Umständen... (c) APA/AFP/CHANDAN KHANNA (CHANDAN KHANNA) ... mehr als die Hälfte von ihnen sind Kinder. (c) APA/AFP/CHANDAN KHANNA (CHANDAN KHANNA) Die Flüchtlinge versuchen ihren Alltag so gut wie möglich zu gestalten. (c) AP (Altaf Qadri) Auch das wichtigste Opferfest der Muslime, das Eid al-Adha, wird im Lager Kutupalong zelebriert. (c) AP (Altaf Qadri) Das Fleisch für die Feierlichkeiten wird vorbereitet. (c) AP (Altaf Qadri) Zuvor werden die Tiere geschlachtet. (c) AP (Altaf Qadri) Vor der Opfergabe waschen sich die Gläubigen. (c) AP (Altaf Qadri) Natürlich gibt es auch ein Moschee, in der gebetet wird. (c) AP (Altaf Qadri) Auch abseits des Opferfestes wird gefeiert, hier zum Beispiel eine Hochzeit. (c) APA/AFP/CHANDAN KHANNA (CHANDAN KHANNA) Die Familie des Bräutigams bringt der Familie der Braut Geschenke. (c) APA/AFP/CHANDAN KHANNA (CHANDAN KHANNA) Mohammad Selim unterrichtet seine Tochter Nasima Akhtar (8) in der Kunst des Taekwondo. (c) APA/AFP/CHANDAN KHANNA (CHANDAN KHANNA) Am nahegelegenen Fluss wird gespielt. (c) AP (Wong Maye-E) Alles Mögliche wird zum Spielzeug umfunktioniert. (c) APA/AFP/MUNIR UZ ZAMAN (MUNIR UZ ZAMAN) Wenn es Papier gibt, wird auch gezeichnet. (c) APA/AFP/MUNIR UZ ZAMAN (MUNIR UZ ZAMAN) Zarina Begum (20) (links) und Latifa Begum (30) bringen ihre Babys im Flüchtlingscamp zur Welt. (c) APA/AFP/ED JONES (ED JONES) In den medizinischen Stationen mangelt es an Medikamenten. (c) APA/AFP/ED JONES (ED JONES) Wichtig ist Strom, um Handys aufzuladen und so mit dem Rest der Familie in Kontakt zu bleiben. (c) APA/AFP/CHANDAN KHANNA (CHANDAN KHANNA) Manchmal gibt es sogar Zuckerwatte. (c) APA/AFP/ED JONES (ED JONES) Auch Alltag: Gräber für die Verstorbenen schaufeln. (c) APA/AFP/ED JONES (ED JONES) Dieses Mädchen wäscht seine Schultasche. (c) APA/AFP/CHANDAN KHANNA (CHANDAN KHANNA) Das Werkzeug eines ansässigen Friseurs. (c) APA/AFP/CHANDAN KHANNA (CHANDAN KHANNA) Und bei der Arbeit. (c) APA/AFP/CHANDAN KHANNA (CHANDAN KHANNA) Eine Gemeinschaftsküche. (c) APA/AFP/CHANDAN KHANNA (CHANDAN KHANNA) Hosen trocknen in der Sonne. (c) APA/AFP/CHANDAN KHANNA (CHANDAN KHANNA) Und dann immer wieder der blanke Horror, der hier auch Alltag ist. Dem 60-jährigen Noor Bassor etwa wurde während er auf einer Farm in Myanmar arbeitete, in den Ellbogen geschossen. Er hat immerhin überlebt und konnte flüchten. (c) APA/AFP/CHANDAN KHANNA (CHANDAN KHANNA) Oder das Schicksal von Kabir Ahmed (60), dem beim Versuch über die Grenze zu kommen, in die Schulter geschossen wurde. Auch er hat überlebt und im Flüchtlingslager Kutapalong eine vorübergehende "Heimat" gefunden. (c) APA/AFP/CHANDAN KHANNA (CHANDAN KHANNA) Auch auf die achtjährige Minara wurde geschossen. Sie wurde am Bein getroffen während sie in ihrem damaligen Zuhause in Myanmar friedlich geschlafen hat. (c) APA/AFP/CHANDAN KHANNA (CHANDAN KHANNA) 1/29