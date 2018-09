Tödliche Rakete laut russischen Archiven 1986 in die Westukraine geliefert und nie mehr in russischer Hand gewesen.

Igor Konaschenkow, Sprecher des russischen Verteidigungsministers, bei der Pressekonferenz © AP

Bei einer Pressekonferenz in Moskau legte das russische Verteidigungsministerium jetzt Beweise vor, die laut russischer Seite dokumentieren, dass die Sowjetunion unschuldig am Abschuss der Boeing MH17 über der Ukraine ist.

Die Informationen - bisher waren sie als "streng geheime Daten" eingestuft - gab die russische Botschaft in Wien nun weiter. Die Seriennummer auf den Trümmerteilen der Rakete seien zurückverfolgt worden. Folgenden Weg habe diese Rakete genommen:

1986 sei die Rakete mit der Nummer 886 847379 in Dolgoprudny im Raum Moskau produziert worden.

Anschließend sei sie zum Militärstützpunkt Nr. 20152 auf dem Territorium der heutigen Ukraine transportiert worden. Die Quittung des Empfängers liege vor. Ein weiterer Beweis sei das Journalbuch des Raketenherstellers.

Danach sei die Rakete nie mehr zurück auf das Territorium der heutigen Russischen Föderation gebracht worden.

Der Militärstützpunkt, so wie sich befand, befinde sich in der Stadt Stryj in der Oblast Lwiw in der Ukraine.

Alle Gremien, die sich mit er Aufklärung des MH17-Absturzes befassten, also auch die internationale Untersuchungskommission, könnten vollen Zugang zu allen genannten Archiv-Dolkumenten erhalten.

Beim Absturz der Maschine der Malaysischen Airline am 17. Juli 2017 kamen alle 298 Passagiere ums Leben. Diese Erklärung widerspricht den Erkenntnissen der internationalen Ermittler, die von einer Rakete ausgehen, die in Russland abgefeuert wurde.

Die Ermittler reagierten daher auch skeptisch: Wenn Russland das Material zur Verfügung stelle, werde es geprüft, teilte die Kommission JIT in den Niederlanden laut dpa mit. Es sei aber bereits vorgekommen, dass Informationen des russischen Militärs nicht korrekt gewesen seien. Der ukrainische Verteidigungsminister Stepan Poltorak sprach der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine zufolge von einer "neuen Lüge", einem "neuen Fake" Russlands.

Der Sprecher des Verteidigungsministers, Igor Konaschenkow, verwies indes auf optische Irregularitäten in den Videos, die von der internationalen Ermittlungsgruppe veröffentlicht wurden, und beschuldigte die Ukraine, Beweismittel manipuliert zu haben.

Journalisten spekulierten am Montag in Moskau über einen zeitlichen Zusammenhang der Präsentation mit Causa Skripal: Großbritannien beschuldigt zwei Russen, als Angehörige des russischen Militärgeheimdienstes GRU an der Vergiftung des ehemaligen russischen Militärgeheimdienstlers Sergej Skripal und seiner Tochter Julia beteiligt gewesen zu sein. Ihre unbeholfenen Erklärungen und Dementis, die vergangene Woche im Staatsfernsehen ausgestrahlt wurden, schienen auch das russische Fernsehpublikum nur bedingt zu überzeugen.