Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kurz beim Besuch einer Frontex-Einheit © (c) DRAGAN TATIC

Zentrales Thema des informellen EU-Gipfels in Salzburg ist unter anderem der Ausbau der 2004 gegründeten Agentur für den Schutz der EU-Außengrenzen. Nach dem Willen der EU-Kommission soll die Europäische Grenz- und Küstenwache im Rahmen von Frontex bis 2020 von derzeit rund 1.600 auf 10.000 Mann aufgestockt werden.

Damit sollen beispielsweise bei stark steigenden Flüchtlingszahlen an den Außengrenzen schnell genügend Grenzschützer zur Verfügung stehen. Österreich soll dabei laut einem internen Kommissionspapier bis Juli 2019 mehr als 200 Mann für Frontex (Akronym für französisch: "frontieres exterieures", auf Deutsch: "Außengrenzen") zur Verfügung stellen.

Sitz in Warschau

Die in Warschau ansässige EU-Agentur ist für Grenzschutzfragen zuständig, auch wenn dies weiter hauptsächlich eine nationale Aufgabe ist. Frontex unterstützt aber die Mitgliedsländer bei Bedarf mit technischer Ausrüstung (z. B. Flugzeuge und Boote) oder Grenzpersonal. Die Experten der Behörde erstellen zudem Risikoanalysen und sorgen dafür, dass an allen Außengrenzen nach den selben Standards kontrolliert wird - so soll eine "Harmonisierung" der Grenzkontrollen erreicht werden.

Seit 2016 gibt es die Möglichkeit, Frontex-Beamte auch gegen den Willen eines Mitgliedslandes einzusetzen, wenn dieses mit der Lage überfordert ist. Die EU-Regierungen könnten dies per qualifizierter Mehrheit entscheiden. In der Praxis gilt es aber als nicht vorstellbar, dass die EU Frontex-Beamte in ein Land schickt, wo sie nicht auf die Zusammenarbeit mit dortiger Polizei und Grenzschutz setzen können.

Einsätze nicht nur im Mittelmeer

Frontex koordiniert nicht nur die Einsätze zur See (z. B. in Griechenland, Italien und Spanien), sondern auch an den Landaußengrenzen, unter anderem in Bulgarien, Rumänien, Polen und der Slowakei. Die Agentur ist auch auf vielen internationalen Flughäfen in Europa präsent.

Frontex koordiniert auch gemeinsame Rückführungsaktionen von abgelehnten Asylwerbern aus den Mitgliedsstaaten. Vor allem Österreich nimmt diese Leistung von Frontex bei Abschiebungen oft in Anspruch, werden doch die Kosten hierfür von der Grenzschutzagentur übernommen.

Kritik von Hilfsorganisationen

In der Vergangenheit hatten Hilfsorganisationen Kritik an der Organisation, die immer wieder auch Flüchtlingsboote im Mittelmeer aufgreift, geübt. Die Menschen würden zurückgeschickt, ohne zu prüfen, ob die Menschen berechtigt seien, um einen Asylantrag in der EU stellen zu können. Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hingegen bezeichnete Frontex im Mai als "Schlepperorganisation". Frontex' Tun könne man "als Schlepperaktivität im legalen Sinn definieren", sagte er anlässlich seines ersten Besuches in Brüssel.

Finanziert wird die Agentur mit derzeit 315 Mitarbeitern zum größten Teil von der EU. Das Jahresbudget wurde in den letzten Jahren kontinuierlich aufgestockt und beträgt aktuell 250 Millionen Euro. Der Italiener Fabrice Leggeri leitet Frontex.