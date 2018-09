Gerechtfertigte Kritik oder Hetzjagd?Kritik von FPÖ, ÖVP und IV an ÖGB-Chef Katzian

Erwartungsgemäß stellte sich die SPÖ mit ihrer Kritik an der Kassenreform hinter ÖGB-Chef Wolfgang Katzian, während Regierung und Industriellenvereinigung kein Verständnis für dessen Kampfansage haben.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Karl Nehammer (ÖVP): Warnung vor "Jagd auf Kranke" unangebracht © APA/GEORG HOCHMUTH

Auf wenig Gefallen sind die Ausführungen von ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian in der heutigen "Pressestunde" bei FPÖ und Industriellenvereinigung gestoßen. IV-Generalsekretär Christoph Neumayer forderte den Gewerkschaftschef auf zur Sachlichkeit zurückzukehren, der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus wollte Klassenkampf erkennen.

Wie der Freiheitliche in einer Aussendung ausführte, sei Katzian auf einer "politischen Hetzjagd", die vollkommen inhaltsleer sei. Vielmehr würden in Sachen Kassenreform und Arbeitszeitflexibilisierung künstliche Katastrophen konstruiert, um die Bevölkerung zu verunsichern. Gudenus bestritt auch, dass die Regierung nicht an der Sozialpartnerschaft interessiert sei. Konstruktive Mitwirkung und Einbringung von Ideen seien jederzeit willkommen.

Neumayer ärgerte sich über eine teilweise vollkommen überzogene und sachfremde Kritik an notwendigen Reformen. Österreichs Unternehmen und ihre Mitarbeiter würden sich jedoch nicht von der Gewerkschaft auseinanderdividieren lassen.

Unterstützung für Katzian kommt dagegen von Parteifreund Max Lercher. "Wolfgang Katzian hat es heute in der ORF-Pressestunde auf den Punkt gebracht: Diese Regierung hat kein Interesse am sozialen Ausgleich. Aktuelles Beispiel ist die Zerschlagung unseres Gesundheitssystems durch die geplanten Einsparungen bei den Sozialversicherungen", schreibt der SPÖ-Bundesgeschäftsführer in einer Aussendung.

Auch die ÖVP hat auf den Auftritt von ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian in der "Pressestunde" verärgert reagiert. Generalsekretär Karl Nehammer meinte in einer Aussendung, die Gewerkschaft setze weiter auf Angstmache und Verunsicherung, wenn hier vor der "Jagd auf Kranke" gewarnt werde. Auch stelle sich Katzian gegen das Wohl der Versicherten.