24. März, 19.00 Uhr - Beitritt

Alles nur Corona, da gehen viele andere wichtige Nachrichten im Strom fast unter. Zum Beispiel diese: Die EU-Außenminister haben sich heute bei ihrem virtuellen Ratstreffen darauf geeinigt, dass dem Beginn der Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien nichts mehr im Weg steht. Nach dem überraschenden Veto Frankreichs letztes Jahr (es gab eine Welle der Empörung) hat man sich in der EU auf neue Verfahren für Beitrittskandidaten geeinigt, unter anderem werden nun der Reihe nach einzelne Kapitel abgearbeitet, mit besonderem Augenmerk auf Rechtsstaatlichkeit. Alle heimischen EU-Abgeordneten finden das übrigens super, bis auf die FPÖ. Sie lehnt die Heranführung der Westbalkanstaaten an die EU vehement ab.

Infos über den Verlauf des Ratstreffens gibt es von Europaministerin Karoline Edtstadler. Normalerweise finden solche Pressegespräche im Brüsseler Ratsgebäude statt oder in den Räumen der Ständigen Vertretung, da aber die Sitzung selbst virtuell war, gibt es auch den Pressetermin nur über Video - Edtstadler in Wien, die Kollegen entweder auch dort, in Salzburg oder in Brüssel. Einer ist gerade mit der Vespa unterwegs in die Redaktion, Bild und Ton bleiben, naja, nicht optimal.