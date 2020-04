Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

2. April, 12.30 Uhr - Alles nicht so einfach

YouTube, Amazon, Volkswagen, Kindergeld, Gaspreis, Urheberrecht - im Minutentakt hat am Vormittag der Europäische Gerichtshof Schlussanträge und Urteile veröffentlicht. In Luxemburg wird auch in Krisenzeiten sehr fleißig gearbeitet, in vielen interessanten Themenbereichen.

Über ein Urteil haben wir auch schon online berichtet, es geht um die Länder Polen, Ungarn und Tschechien, die sich nicht an die Vereinbarungen zur Flüchtlingsverteilung gehalten haben. Sie hatten 2015 im Rat zugestimmt, Italien und Griechenland zu entlasten - die europäischen Länder wollten insgesamt 160.000 Flüchtlinge auf sich aufteilen. Viele haben das gemacht, besagte drei aber keinen einzigen genommen. Der EuGH hat nun auch als letzte Instanz klar gemacht, dass damit gegen geltendes Recht verstoßen wurde.

Die ganze Aktion, die 2017 abgebrochen wurde, verlief nicht so wie ursprünglich ausgemacht, es blieb bei 32.000 Menschen, die aus den Lagern weiterreisen durften.

Wie reagiern die Länder nun? Mit Schulterzucken. "Wir haben diese juristische Auseinandersetzung zwar verloren, aber das ist nicht wichtig", sagte etwa der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis. Das Quotenprojekt sei ja ohnedies schon beendet: "Hauptsächlich dank uns", so der Multimilliardär. Ja in der Tat: was passiert denn jetzt nach so einem Urteil? Die Kommission kann - und wird wohl - den EuGH nun ein weiteres Mal heranziehen und ein Strafmaß beantragen; letzten Endes werden die drei Länder dafür zahlen müssen (bzw. geringere Ausschüttung von EU-Mitteln bekommen). Fertig. Das Problem ist, dass bei allen Sanktionen gegen einen Staat indirekt auch dessen Bevölkerung getroffen wird - werden Mittel eingefroren, können Projekte nicht umgesetzt werden. Dem reichen Mann an der Spitze, gegen den wegen missbräuchlicher Verwendung von EU-Mitteln für sein Firmenimperium ohnehin schon eine Untersuchung läuft, wird das nicht wirklich jucken. Warum werden solche Leute immer noch mit Begeisterung gewählt?