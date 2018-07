Facebook

Brigitte Macron mit den Weltmeistern © APA/AFP/LUDOVIC MARIN

Es ist Wochenbeginn. Doch in Paris geht es zu wie an einem Wochenende. Die letzten Nachtschwärmer gehen nach Hause: blass im Gesicht, die Stimme heiser, ein Lächeln andeutend. Das Glück, dass Frankreich Fußballweltmeister ist, beseelt die Menschen auch an den Tagen danach. An den Bistrotresen, wo Fans mit um die Schultern geschlungener Trikolore an einem doppelten Espresso nippen, um einen halbwegs klaren Kopf zu bekommen, gibt es nur ein Thema: den WM-Sieg.