Eritreas Präsident Isaias Afwerki © AP

Nach der historischen Unterzeichnung eines Friedens- und Freundschaftsvertrages zwischen den Langzeit-Rivalen Äthiopien und Eritrea ist Eritreas Präsident Isaias Afwerki erstmals seit 22 Jahren zu einem Besuch in Äthiopien eingetroffen. Am Flughafen der Hauptstadt Addis Abeba wurde er am Samstag von Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed begrüßt.

Diese hatte vor einer Woche das Nachbarland Eritrea besucht. In der Stadt herrschte festliche Stimmung. Zahlreiche Menschen versammelten sich in den Straßen, um die Autokolonne des Gastes zu sehen. Die beiden Politiker hatten am Montag in Asmara einen Vertrag unterzeichnet, in dem beide Seiten den Kriegszustand für beendet erklärten und eine umfassende Zusammenarbeit vereinbarten.

Eritrea gehörte bis zu seiner Unabhängigkeit 1993 zu Äthiopien. Fünf Jahre später brach ein Krieg zwischen den beiden Staaten aus, in dem Zehntausende Menschen ums Leben kamen. Mit dem sogenannten Abkommen von Algier wurde 2000 der Konflikt beendet. Die beiden Länder blieben aber zunächst weiter verfeindet.