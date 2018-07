Facebook

Innenminister Horst Seehofer © APA/AFP/ALEX HALADA

Das Seehofer'sche Asyl-Kartenhaus stürzt in sich zusammen. Nach dem Aufschrei aus Österreich und der prompten Weigerung Ungarns, Flüchtlinge zurückzunehmen, ging Seehofer zurück an den Start: Eigentlich gehe es nur um Asylwerber, die bereits in Griechenland oder Italien registriert worden seien, und diese Länder sollten - nach entsprechenden Abkommen - die Flüchtlinge zurücknehmen. Kümmern um diese Abkommen solle sich Kanzlerin Angela Merkel.

Damit sind wir dort, wo wir immer schon waren: Die, die's als erstes trifft, sind die Gelackmeierten innerhalb der EU: Griechenland und Italien sollen darauf schauen, dass sich alle bei ihnen registrieren, dass keiner von ihnen weiterreist, und sie sollen die, die es dank der Schlepper trotzdem schaffen, wieder zurücknehmen. Denn: Umverteilung mag man nicht.

Die Transitlager an der österreichischen Grenze werden leer bleiben - oder gar nicht erst errichtet werde: Da die neuen Regelungen nur an den drei Grenzübergängen in Bayern gelten sollen könnten illegal Einreisende auf viele andere deutsche Grenzübergänge ausweichen.

In die Transitlager eingewiesen und zügig zurückgewiesen werden können nur jene, die bereits woanders einen Asylantrag gestellt haben und neu nach Deutschland einreisen, musste Seehofer in Wien zugeben. Zuerst hatte es geheißen, dass auch alle Migranten betroffen sein sollen, die im Grenzgebiet aufgegriffen werden und schon woanders mit Fingerabdrücken registriert wurden. Aber dafür bedarf es - unter Einhaltung der Rechtsvorschriften - wesentlich aufwändigerer Verfahren.

Fazit: Seehofer hat Merkel beschädigt, Seehofer hat seinen eigenen Nachfolger in Bayern, Söder, beschädigt, und Seehofer hat Seehofer beschädigt. Letzteres allerdings mit Kalkül: Selbst wenn Wissende das innerdeutsche Kammerspiel mit Shakespeares "Viel Lärm um nichts" übertiteln würden: Die Hoffnung, dass bei den Wählern im Herbst, bei der bayrischen Landtagswahl, der dumpfe Eindruck hängenbleibt, Seehofer habe sich für die Urbayern ins Zeug gelegt, könnte aufgehen.