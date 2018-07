Facebook

Wer, wenn nicht er? Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer © Ballguide / Maximilian Martin Wolf

Der Landeshauptmann suchte sich die "Kronenzeitung" für den Paukenschlag aus: Im Interview mit dem Wiener Kleinformat legt er sich erstmals fest: "Ja, ich werde mich wieder der Wahl stellen." Bei der Landtagswahl 2020 ist Hermann Schützenhöfer 68 Jahre alt.

Dem Koalitionspartner SPÖ hält Schützenhöfer vorerst die Treue, auch wenn die FPÖ mit dem vermutlichen Spitzenkandidaten Mario Kunasek in Umfragen derzeit auf Platz 2 liege. "Wir haben gemeinsam mit Franz Voves und nun mit Michael Schickhofer in der Steiermark gezeigt, was Schwarz und Rot noch bewegen können: Wenn beide Seiten nicht daran denken, was für den einen oder anderen besser ist, sondern was für alle zusammen das Beste ist. Also hat diese Partnerschaft natürlich Zukunft."

Im Alltag fesselt die ÖVP die SPÖ fest an ihre Seite, auch wenn es in der Sache erhebliche Auffassungsunterschiede gibt. Während die steirische SPÖ-Spitze, allen voran Schickhofer, am vergangenen Samstag nach Wien pilgerte, um gegen den 12-Stunden-Tag zu demonstrieren, erklärt Schützenhöfer, ehemals Chef des Arbeitnehmerbundes der ÖVP, im Interview: "Ich stehe dem Thema Arbeitszeitflexibilisierung offen gegenüber. Ein Sozialstaat kann nur funktionieren, wenn die Unternehmen auch Gewinne machen."

Im Landtag setzte man die SPÖ offenbar am Dienstag massiv unter Druck, einem Antrag der KPÖ gegen den 12-Stunden-Tag die Unterstützung zu verweigern.

Den Wahltermin 2020 will die ÖVP vorerst halten, auch wenn der Aufwind in den Umfragen möglicherweise für vorgezogene Wahlen spricht. "Wir sind gewählt, um zu arbeiten.Ich sehe derzeit keinen Grund, vorzeitig zu wählen."