In Deutschland ist man zuversichtlich, dass das Ergebnis der Beratungen auf EU-Ebene auch von der CSU akzeptiert wird und Bundeskanzlerin Angela Merkel das Wochenende in dieser Funktion überlebt.

© AP

Freitag abend hat die deutsche Kanzlerin Angela Merkel ihre Koalitionspartner SPD und CSU über die Folgen des EU-Gipfels für Deutschland informiert Laut Nachrichtenagentur DPA soll Merkel den Partei- und Fraktionsvorsitzenden ein achtseitiges Schreiben übermittelt haben, das die Informationen konkretisiert, wonach Asylwerber, die schon in anderen EU-Ländern registriert sind, in "Ankerzentren" untergebracht werden sollen.

Merkel weise in diesem Schreiben darauf hin, dass sie Zusagen von 14 Ländern für eine beschleunigte Rückführung von Migranten habe. Asylwerber, die schon in anderen EU-Ländern registriert sind, sollen zudem in speziellen "Ankerzentren" untergebracht werden.

Die CSU hatte mit Zurückweisungen von Flüchtlingen an der deutschen Grenze ab Juli gedroht, falls es keine Ergebnisse auf EU-Ebene geben sollte.

Am Sonntag werden die Parteigremien von CDU und CSU in getrennten Sitzungen über die Ergebnisse der Verhandlungen beraten. Dann wird auch mit einer Entscheidung im Streit zwischen CSU und CDU gerechnet. Der CDU-Vizevorsitzende Thomas Strobl bejahte laut der "Welt" in der Heidelberger „Rhein-Neckar-Zeitung“ die Frage, ob die Union und damit die Regierung das Wochenende überleben werde.