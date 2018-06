Facebook

Die EU will 2019 konkrete Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Mazedonien starten. Dies soll aber unter Bedingungen erfolgen, welche die Länder noch erfüllen müssten, sagte EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) am Dienstag nach den Beratungen in Luxemburg. Blümel begrüßte die Entscheidung der EU-Europaminister als "starkes Signal" für die europäische Perspektive der Westbalkan-Staaten, für die sich die österreichische Bundesregierung immer eingesetzt hatte.