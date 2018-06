Die vom US-Milliardär George Soros gegründete Budapester Central European University (CEU) will trotz Widerstand von Regierungschef Viktor Orban im kommenden Jahr nicht aus der ungarischen Hauptstadt weichen.

Die Hochschule werde wie üblich für das Studienjahr 2019-2020 Studenten rekrutieren, erklärte die Elite-Universität.In Richtung ungarische Regierung hieß es, sie müsse den Verbleib der Universität in Budapest anerkennen und das Recht befolgen.

Orban sieht in dem ungarischstämmigen US-Milliardär Soros seinen Intimfeind. Zum breiten Angriff des rechtskonservativen Politikers gehört neben dem Paket "Stop Soros" auch massiver politischer Druck auf die CEU, die Soros vor 26 Jahren gründete. Ab 2019 soll es allerdings einen weiteren Standort der offiziell in den USA ansässigen Universität in Wien geben.