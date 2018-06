Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bischof Klaus Küng © APA/GEORG HOCHMUTH

Die Ära an der Spitze der Diözese St. Pölten geht für Klaus Küng am Sonntag nach fast 14 Jahren zu Ende. Der 77-Jährige verwies im "NÖN"-Interview auf den schwierigen Beginn seiner Tätigkeit als Visitator - mit Schließung des Priesterseminars, die noch der damalige - umstrittene - Bischof Kurt Krenn auf seinen Rat hin durchführte, und der kirchenrechtlichen Aufarbeitung der Vorgänge im Seminar.

Zur Arbeit seines Nachfolgers Alois Schwarz in dessen bisheriger Diözese Gurk-Klagenfurt in den letzten 17 Jahren meinte der scheidende Bischof, er habe in der Vergangenheit manchmal von Turbulenzen gehört, sei aber der Meinung, dass solche aus der Entfernung schwer zu beurteilen seien. Bischof Alois habe seine Qualitäten, "und es wird gut gehen, wenn alle zusammenstehen".

Die "mediale Hetzkampagne" gegen Schwarz tue ihm sehr leid, weil sie für diesen sicher belastend sei und in der Diözese Verunsicherung auslöse, so Küng in den "Niederösterreichischen Nachrichten". "Letztlich sollen wir uns von solchen Kampagnen nicht zu sehr beeindrucken lassen und auf dem Weg weiter gehen, den wir vor Gott und mit dem Blick auf das Wohl der Menschen für richtig halten."

Neue Grundlagen für die Seelsorge

Höhepunkte seiner Amtszeit seien u.a. der Heilungsprozess in der Diözese und die Weihe von Weihbischof Anton Leichtfried gewesen. Nach künftigen Herausforderungen für die Kirche befragt meinte Küng in der Wochenzeitung, es werde ähnlich wie in vielen Diözesen Mitteleuropas notwendig sein, eine neue Grundlage für die Seelsorge zu schaffen. Christliche Familien sollten zu den wichtigsten Trägern der Weitergabe des Glaubens gemacht und eine Gebetsbewegung insbesondere für die jungen Generationen aufgebaut werden. "Zur Schaffung einer neuen Grundlage gehört auch die Anpassung der Pfarrstrukturen für die heutige Zeit", so Küng. Auch dem besonderen Charisma der Klöster, der Bewegungen und der Erneuerungsgemeinschaften werde eine nicht geringe Bedeutung zukommen.

Land und Leute seien ihm ans Herz gewachsen, daher falle ihm der Abschied nicht leicht, erklärte der gebürtige Vorarlberger, der künftig in Wien zusammen mit Priestern und Laien in Gemeinschaft wohnen wird. Er werde nach seinen Angaben als Bischof und Priester zur Verfügung stehen, "auch in der Peterskirche, wo ich wieder regelmäßig Beichte hören, vielleicht auch die eine oder andere Messe übernehmen werde." Kardinal Christoph Schönborn habe ihn bereits als Firmspender der Erzdiözese Wien angefragt. Er freue sich auf die kommende Zeit, so Küng.