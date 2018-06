Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) AP (Emrah Gurel)

Am späten Sonntagabend waren erst 14.400 Stimmen von Auslandstürken in Österreich für die türkische Präsidentschaftswahl ausgezählt. Rund die Hälfte der 100.000 Wahlberechtigten hatten an der Wahl teilgenommen, der Auszählungsgrad lag also bei gut knapp 29 Prozent. Bei diesem Stand hatten 72,3 Prozent für Recep Tayyip Erdogan als neuen Präsidenten der Türkei gestimmt.

In Europa hatte Erdogan nur in Belgien (74,1 Prozent) und den Niederlanden (72,9 Prozent) eine höhere Zustimmungsrate. Türkeiweit kam Erdogan nach vorläufigen Zahlen auf etwas über 50 Prozent.

Auf Muharrem Ince von der oppositionellen Mitte-Links-Partei entfielen in Österreich 16,9 Prozent. Türkeiweit waren dies rund 30 Prozent.

Bei der parallel laufenden Parlamentswahl kamen in Österreich die AKP auf 63,5 Prozent, die CHP und die HDP auf jeweils etwa 11,5 Prozent und die MHP auf 8 Prozent. Hier lag der Auszählungsstand noch bei etwa 20 Prozent.