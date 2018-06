Pressestimmen"Wien wird Komplize in der Revolte gegen Berlin"

Facebook

Spannungsgeladenes Verhältnis zwischen den Nachbarstaaten © APA/ROBERT JÄGER

Zum Asylstreit in der EU und zur Stellung der deutschen Kanzlerin Angela Merkel schreiben Zeitungen am Freitag:

"La Repubblica" (Rom):

"Mit Blick auf das Asyl-Treffen am Sonntag, das vor allem Angela Merkel als Vorbereitung für den EU-Gipfel Ende des Monats gewollt hat, haben die vier Visegrad-Staaten Ungarn, Polen, Tschechien und Slowakei bekanntgegeben, dass sie diesen Vor-Gipfel boykottieren werden. Österreich wird zwar dabei sein, aber es steht in engem Kontakt mit den 'Rebellen des Ostens'. Und nach den Worten von Viktor Orban scheint es, als würde der EU-Gipfel Ende Juni immer mehr zu einem Referendum über die Bundeskanzlerin werden. Und Wien wird Komplize in der Revolte gegen Berlin. (...) Die schwarze Welle aus dem Osten bewegt sich zum Herzen Europas und ist wohl dazu gedacht, Merkel in ernste Schwierigkeiten zu bringen."

"Pravo" (Prag):

"Der Europäische Rat in einer Woche könnte dramatisch werden. Europa erlebt mit voller Härte die Auswirkungen der katastrophalen Invasion in den Irak, der undurchdachten Intervention in Libyen und der Unfähigkeit, adäquat auf den Arabischen Frühling zu reagieren. Dies alles hat zur Öffnung der Büchse der Pandora bei der Migration geführt. Zu all diesen Faktoren kommt die Entwicklung in Afrika hinzu. (...) Die Staaten der EU müssen ein massives Entwicklungshilfeprogramm auflegen. Es gibt noch ausreichend Reserven. Deutschland gibt für Entwicklungshilfe 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus, Dänemark 0,8 Prozent - die Staaten der Visegrad-Gruppe aus Ungarn, Polen, der Slowakei und Tschechien deutlich weniger, nämlich rund 0,1 Prozent. Es ist sinnvoller, auf gesamteuropäischer Ebene über das Ausmaß und die Effektivität der Entwicklungshilfe zu reden als über die politisch überholten Flüchtlingsquoten."

"L'Union" (Reims):

"Zwischen alten und neuen Mitgliedstaaten besteht ein fortwährendes Missverständnis. Es zeigt sich heute in der Weigerung der vier Visegrad-Länder Ungarn, Polen, Tschechien und Slowakei, am Sonntag in Brüssel den so bedeutenden europäischen Gipfel zur Einwanderung Ende Juni mit vorzubereiten. Das ist nichts anderes als der kompromisslose Egoismus derer, die vergessen haben, wo sie herkommen und wer ihnen geholfen hat. Sollte sich jemand wirklich über diese Länder aufregen, wäre es an der Zeit, dass es ihnen jemand auch sagt."

"El Mundo" (Madrid):

"Die Migration stellt eine komplexe Herausforderung dar, der man mit Realitätssinn, aber auch mit der unverzichtbaren Forderung zur Achtung der Menschenrechte begegnen muss. Jedes Land darf und muss die Sicherheit seiner Grenzen garantieren (...) Die Lösung dieser Krise muss sich aber von nationalen Sichtweisen fernhalten. Nötig ist eine koordinierte Antwort unter einer verantwortungsvollen Führung der EU. In einigen Tagen wird es ein Sondertreffen und auch einen EU-Gipfel mit der Migration als Hauptthema geben. Es ist eine gute Gelegenheit, damit Europa beweist, dass es den Schutz der Souveränität mit seinen Grundwerten in Einklang bringen kann."