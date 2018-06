Facebook

Wie das Ö1-Morgenjournal berichtet, fallen neben Familien mit mehreren Kindern auch jene Menschen in dies Gruppe, die keinen heimischen Pflichtschulabschluss haben. Sie sollen in Zukunft nur noch 560 Euro monatlich erhalten – betroffen davon wären rund 60.000 Menschen.

Laut Mario Steiner vom Institut für Höhere Studien ist das sogar die Untergrenze – aktuell seien, so heißt es in dem Radiobericht, 2,7 Prozent der Schüler mit deutscher Umgangssprache ohne Pflichtschulabschluss, das wären hochgerechnet bis zu 120.000 Menschen.