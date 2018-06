Empörung über Trump Erbarmungslos: Trennung von Migrantenfamilien

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Proteste gegen das Vorgehen der US-Regierung © AP

Der US-Staat New York will die Regierung in Washington wegen der umstrittenen Trennung von Migranten-Familien verklagen. Das kündigte der demokratische Gouverneur Andrew Cuomo am Dienstag an. Das Vorgehen der Regierung von Präsident Donald Trump sei "ein moralisches Versagen und eine menschliche Tragödie", erklärte er.

Dass die Kinder an der Grenze von ihren Eltern getrennt würden, verstoße unter anderem gegen die Verfassung und Urteile des Obersten Gerichts. Eine Stellungnahme der Regierung in Washington zu der Klage lag zunächst nicht vor. Trump und seine Republikaner stehen wegen der Praxis im In- und Ausland zunehmend unter Druck. Der Präsident macht die oppositionellen Demokraten verantwortlich.

Auch das UN-Kinderhilfswerk UNICEF hat die harsche US-Praxis der Familientrennung von Migranten an der Grenze zu Mexiko scharf kritisiert. "Geschichten von Kindern, einige noch Babys, die von ihren Eltern getrennt werden, die Zuflucht in den USA suchen, sind herzzerreißend", sagte UNICEF-Chefin Henrietta Fore.

In der vergangenen Woche hatte das Ministerium angegeben, dass in dem längeren Zeitraum vom 19. April bis zum 31. Mai insgesamt 1995 Kinder von ihren Eltern getrennt worden seien - das entspricht etwa 47 Kindern pro Tag. US-Justizminister Jeff Sessions hatte am 7. Mai eine "Null-Toleranz"-Politik an der Grenze zu Mexiko verkündet.

Kritik von Papst Franziskus Papst Franziskus hat die Flüchtlingspolitik von US-Präsident Donald Trump an der Grenze zu Mexiko kritisiert. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche verurteilte in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters die Trennung von Familien. "Es ist nicht leicht, aber Populismus ist nicht die Lösung", sagte Franziskus auch mit Blick auf den weltweiten Umgang mit Flüchtlingen. Er unterstütze jüngste Stellungnahmen von katholischen Bischöfen aus den USA. Diese hatten die Trennung von Kindern und deren Eltern als "unmoralisch" und "unseren katholischen Werten widersprechend" bezeichnet. "Ich bin auf der Seite der Bischofskonferenz", sagte Franziskus.

Auch Schauspieler, Musiker und sonstige Stars machen gegen die für Eltern kaum vorzustellende brutale Situation mobil, wie etwa Arnold Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger Foto © AP

Er postete in sozialen Medien, dass er als Immigrant die magnetische Macht der amerikanischen Größe kenne und als ehemaliger Gouverneur eines Grenzstaates die Wichtigkeit der Grenzsicherung sowie der Notwendigkeit, das „absurd kaputte“ Immigrations-System zu reparieren. Aber als Amerikaner wisse er auch, dass Kinder nicht als Pfand herhalten dürfen, während Erwachsene versuchen würden, das zu regeln. „Aber wenn schon jemand in einem Käfig ist, während wir auf eine Reform warten, dann lasst es doch die Politiker sein, die ihren Job nicht machen und nicht die unschuldigen Kinder“, so Schwarzenegger.

Ist es moralisch vertretbar, Kinder von ihren Eltern zu trennen? Der US-Präsident sieht sich wegen der Trennung von Migrantenkindern von ihren Eltern an der Grenze zu Mexiko scharfer Kritik ausgesetzt. Zwischen Mitte April bis Ende Mai trennten US-Behörden etwa 2000 Kinder von ihren Eltern. Sie werden in eigenen Auffanglagern in der Nähe der Grenze festgehalten. Ärzte warnen davor, dass dies zu lebenslangen Traumata führen könne. Der Bundesstaat New York will die Regierung in Washington nun sogar verklagen. Nein, das ist grausam, unmenschlich und ein klarer Verstoß gegen die Menschenrechte Ja, schließlich wissen die Eltern was passieren kann, wenn sie illegal die Grenze überqueren

Auch die britische Premierministerin Theresa May hat sich entsetzt über die Familientrennungen im Zuge der restriktiven Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump gezeigt. Die Bilder von Kindern, die in käfigartigen Verschlägen festgehalten würden, seien "zutiefst schockierend", sagte May am Mittwoch im britischen Parlament. "Das ist falsch."