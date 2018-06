Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der deutsche Bundesnachrichtendienst hat Österreich ausspioniert © APA/DPA/STEPHAN JANSEN

Österreichs Bundesregierung reagiert auf Berichte über eine systematische Überwachung durch den deutschen Bundesnachrichtendienst (BND) in den Jahren 1999 und 2006: Am Samstagnachmittag werde zu dieser Thematik eine Krisensitzung in Wien geben, erfuhr die APA aus Regierungskreisen. Über Ort, Uhrzeit und Teilnehmer gab es vorerst noch keine Information.

Um 17.30 Uhr geben Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) eine gemeinsame Erklärung zu dem Abhör-Skandal ab.

Das Nachrichtenmagazin "profil" und die Tageszeitung "Der Standard" hatten berichtet, dass laut einer vorliegenden BND-internen Datei in diesem Zeitraum insgesamt 2.000 Telefon-, Fax-und Mobilanschlüsse sowie E-Mail-Adressen in Visier genommen wurden. Bereits 2015 war bekannt geworden, dass der BND "befreundete Länder" aus aller Welt gezielt ausspioniert haben soll.

Besonders brisant ist, dass sich zahlreiche Firmen auf der Liste befinden - österreichische ebenso wie Dependancen internationaler Unternehmen. Es stelle sich die Frage, "ob der BND über seine Zielaufgaben hinaus auch Wirtschaftsspionage in Österreich betrieben hat, um Deutschland einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen", schreibt der "Standard". Auffallend: Zahlreiche Unternehmen aus der Steiermark sind auf der Liste der abgehörten Organisationen.

Abhör-Opfer Der Standard hat eine Liste der Organisationen veröffentlicht, die vom BND überwacht wurden. Darunter sind die steirische ams AG, die Bank Austria, das Bundeskanzleramt und andere Ministerien, zahlreiche Botschaften, der Pistolenhersteller Glock, der Autozulieferer Magna, die TU Graz, die Voest und viele Mehr

Mehr zum Thema Brisante Liste Deutscher Geheimdienst überwachte Telefonanschlüsse in Österreich