Die Koalition aus FPÖ und ÖVP will per Gesetz für flexiblere Arbeitszeiten sorgen. Das sorgt bei Arbeitnehmer-Vertretungen für einen riesigen Aufschrei. Was aber soll sich wirklich ändern? Ein Überblick.

Kommen nun 60-Stunden-Wochen auf viele Arbeitnehmer zu? © AP

1. Die Regierung hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, um Arbeitszeiten flexibler zu gestalten. Fällt künftig also die bekannte 40-Stunden-Woche?

ANTWORT: Grundsätzlich nicht, da nicht geplant ist, die „Normalarbeitszeit“ zu verändern. Diese soll weiter bei acht Stunden pro Tag und 40 Stunden pro Woche bleiben. In vielen Branchen werden auch in Zukunft die aktuell geltenden 38,5 Stunden das „normale“ Arbeitspensum darstellen. Wird darüber hinaus gearbeitet, fallen Überstunden an.